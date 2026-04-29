この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

西崎幸広も驚愕…長引く足のしびれはヘルニアのせいではなかった？「筋膜癒着」の事実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

関節ケアの第一人者である角田紀臣氏が、YouTubeチャンネル「つのだ式関節整体ちゃんねる」にて、「【ヘルニアじゃなかった】足のしびれの原因は別にあった!?一瞬の変化に西崎幸広も驚愕」と題した動画を公開した。動画では、西崎幸広氏をゲストに迎え、足のしびれや長年の腰痛の原因がヘルニアではなく、関節のズレや筋肉の癒着にあることを実演を交えて明らかにした。



角田氏はまず、西崎氏の股関節をチェックし、腸骨筋が固まって癒着していると指摘。この癒着により、物を取る際などに股関節から上体を折りたたむことができず、腰を曲げて代償することで、ぎっくり腰になりやすい環境が作られていたと解説した。「あっちを立てればこっちが立たずになる」と語り、痛みのある部分以外に無理な負担がかかるメカニズムを説明。角田氏がズレを修正して癒着を剥がすと、西崎氏は「え？痛くないです」と一瞬の変化に驚きの表情を見せた。



その後、お腹の筋肉の強張りや、巻き肩を引き起こす脇の下の癒着、首の張りなどを丁寧に解消し、うつ伏せでのアプローチへと移行する。ここで角田氏は、足のしびれの根本的な原因がお尻の癒着にあると発言。中の方で癒着することにより坐骨神経に影響を与え、しびれが生じていたという。さらにお尻が癒着することにより、ストレスが溜まり続けていた腰の癒着も、次々と取り除いていった。



痛みやしびれの本当の原因は、痛みのある部分だけではなく、周囲の筋肉の癒着や関節のズレが引き起こす連鎖的な不具合にあった。痛みの根本原因を洗い出し、身体が自然に動ける正常な環境を整えることの重要性を、改めて認識させられる内容となっている。