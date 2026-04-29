フォローまで意識できてる？スエーを出さずに飛距離を伸ばす打ち方

飛ばしたいけど曲げたくない。そのためには何を意識すれば良いのでしょうか？2025年にツアー初優勝を飾った大岩龍一プロが、狙ったところに飛ばす極意をレッスンします！

バックスイングは右側の股関節にロックをかけて胸を右に回す！

バックスイングは右側の股関節

フォローは左のお尻に体重がかかるのが理想的な動き

フォローは左のお尻。

バックスイングは動きに制限をかけフォローは開放してボールを飛ばす

ショートスイングのもうひとつの狙いは、必要最小限の動きのなかで最大の飛距離を出すこと。インパクト効率を高めることを覚えれば、ドライバーでも飛んで曲がらない球が打てるようになります。

それには小さな動きでも捻転をしっかり作り、体重移動を行なうことがポイントです。バックスイングは胸を右に回しながら体重を右足に乗せていきますが、このときに右側の股関節にロックをかける。股関節で体重を受け止め、動きに制限をかけることで体の回りすぎやスエーなどのミスを防止できます。

ダウンスイング以降は反対に、胸を左に回して体重を左足に乗せていきます。ただし、フォローは制限したものを開放する動きなので、股関節ではなく、左のお尻に体重がかかるのが理想。この動きのなかで球をしっかり飛ばすことが大切です。

右ヒザの内側や右足の付け根で体重を感じながら、右側の股関節にロックをかける

ロックをかけず右にスエーすると左に戻る動きが必要になり、余計な動きが増えてしまう

胸を左に回し、左のお尻で体重を感じながら、腰の高さまでクラブを振り抜く

球を打つと体重移動がおろそかになり、右足に体重が残ってしまう人が多い

余計な動きはいっさい加えない

手打ちにならないように、体の回転と体重移動を使って打つ。余計な動きをいっさい加えない、この腰の高さのスイングがフルスイングのベースになる。

ヨコ方向の手首の動きはNG

小さな動きのなかで球を飛ばそうとすると、手打ちになりやすいので注意。とくにヨコ方向の手首の動きが加わると左右に曲がりやすくなってしまう。

球が曲がらなくなったワケ

「飛距離に対するこだわりが1ミリもなくなりました」

以前の僕は、ドライバーを持ったら目いっぱい飛ばしていましたが、今は方向性を重要視。スコアメイクをするなら、300ヤード先のラフよりも、270ヤード、もっといえば250ヤードでもフェアウェイに球があったほうがいい、と考えるようになりました。飛距離に対するこだわりを捨てたら、結果的に飛距離と方向性が高い次元で両立し、曲げずに飛ばすことができるようになったのです。

いかがでしたか？ バックスイングとフォローの動きをぜひ参考にしてください！

レッスン＝大岩龍一

●おおいわ・りゅういち／1997年生まれ、千葉県出身。182㎝、92㎏。25年シーズンは 、開幕から好調をキープし、2度の2位。そして11月のカシオワールドオープンで悲願のツアー初優勝を飾った。賞金ランキング5位。ドライビングディスタンスとフェアウェイキープ率をポイント換算した「トータルドライビング」部門は4位。フリー。

構成＝小山俊正

写真＝田中宏幸

協力＝日神グループ 平川CC