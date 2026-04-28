『Dr.STONE』第29話「ロケットの真相」あらすじ＆先行カット公開！
毎週木曜日よる22時より放送中の、アニメ『Dr.STONE』最終（ファイナル）シーズン 第3クール。第29話のあらすじと先行場面カットが公開。
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。
物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始し、本格的に始動したロケット作りと、千空とゼノの最強タッグにより更に進化した科学クラフトが話題となった。
このたび、第3クール第29話の先行場面カットとあらすじが公開された。
＜第29話「ロケットの真相」あらすじ＞
龍水の想いに気づき、ニューペルセウス号に乗船することを決めたSAI。科学王国メンバー総動員でコンピューター作りを進める中、賞金を懸けた「新世界数学オリンピック」が開催される！ 出場者は千空やSAI、コーンシティからは、まさかのマグマが参戦！ 数学が苦手なマグマが、コンピューターを使って勝負に挑む！ そのさなか、クロムたちは千空から、ロケットに関する衝撃的な内容を明かされる！
＞＞＞第29話の先行場面カットをすべてチェック！（写真6点）
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
突如発生した謎の現象によって、全人類が一瞬で石化した数千年後……。文明が滅びた石の世界に、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が目覚めた。
天才的な科学の力で千空が石の世界に挑む冒険譚TVアニメ『Dr.STONE』。原作は『週刊少年ジャンプ（集英社）』で 2017年14号〜2022年14号まで連載され、『次にくるマンガ大賞2018』（コミックス部門2位）、『小学館漫画賞』（少年向け部門）を受賞し、コミックスの累計発行部数は1800万部突破の『Dr.STONE』（原作：稲垣理一郎、作画：Boichi）。
2019年7月にアニメ第1期『Dr.STONE』の放送がスタートし、2021年に第2期『Dr.STONE STONE WARS』放送開始。2022年にTVスペシャル『Dr.STONE 龍水』、2023年に第3期『Dr.STONE NEW WORLD』が放送。最終シーズンとなる第4期『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』が2025年1月より分割3クールでの放送が発表されると、SNS上でトレンド入り。2025年1月に第1クール、7月に第2クールが放送。
物語の最終章となる第3クールは4月2日より放送が開始し、本格的に始動したロケット作りと、千空とゼノの最強タッグにより更に進化した科学クラフトが話題となった。
＜第29話「ロケットの真相」あらすじ＞
龍水の想いに気づき、ニューペルセウス号に乗船することを決めたSAI。科学王国メンバー総動員でコンピューター作りを進める中、賞金を懸けた「新世界数学オリンピック」が開催される！ 出場者は千空やSAI、コーンシティからは、まさかのマグマが参戦！ 数学が苦手なマグマが、コンピューターを使って勝負に挑む！ そのさなか、クロムたちは千空から、ロケットに関する衝撃的な内容を明かされる！
＞＞＞第29話の先行場面カットをすべてチェック！（写真6点）
（C）米スタジオ・Boichi／集英社・Dr.STONE製作委員会
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