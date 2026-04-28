2日目、特別デートに行ったメンバー以外は動物園へ。りおは、ゆうひを2ショットに誘い「俺のことも考えてほしい」とアピールし続ける。そんな中、新たにはるめが「第一印象から気になってて…」とりおに告白。女子3人から追われる展開に、お調子者のりおは「結構モテてるんですよ」と浮かれスタジオが突っ込むシーンがあった。

【映像】モテ過ぎてパニックになる高3男子（実際にモテてる様子も）

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。27日はクライストチャーチ編第4話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。



■今回参加するのはこのメンバー！



・女子メンバー

【新規】

とあ（金沢十亜、高2／東京都）

はるめ（伊澤春苺、高1／京都府）

れな（花守麗奈、高2／東京都）

【継続】

ゆうひ（岩間夕陽、高2／千葉県、「チュンチョン編」からの継続）

ゆあ（小林ゆあ、高3／神奈川県、「卒業編2026」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

とおま（小川永真、高3／福島県）

ゆうま（今野優誠、高1／茨城県）

かいと（田代魁音、高3／東京都）

こたろう（桜木琥太郎、高3／大阪府）

【継続】

りお（酒井理央、高3／東京都、「テグ編」からの継続）

「一緒にいるとドキドキする」ゆうひの心を掴みたいりおが猛アタック

2日目の午後は、特別デートに行く4人を除いたメンバーが動物園へ。ゆうひとれなの2人で揺れているりおは、アルパカやゴリラへの餌やりでもムードメーカーとして場を盛り上げる。

ひととおり餌やりを終えると、りおが「朝れなちゃんと話したんですけど、次ゆうひちゃん、いいですか」とゆうひを2ショットに誘った。

キリンの餌やりを一緒にやって距離を縮めた後、りおは「今、気持ち的にどんな感じなのか、みたいな…」とゆうひの心の内を探る。するとゆうひは、ゆうまとりおで揺れる心境を伝えつつ、昼の2ショットでゆうまから想いを伝えられたこととともに「ゆうまくんの方が上かな」と返答。

それを聞いたりおは、「れなちゃんといる時は2人でわちゃわちゃした話とか面白い話とかして、でもゆうひちゃんといる時は、わちゃわちゃしてるんだけど、どこかドキドキするみたいな」「ゆうひちゃんの方が気持ちは上かなって」とゆうひへの気持ちが強いことを言い切った。

ゆうひは、りおの言葉に「ほんとに？マジで分かんなかった」と驚きを隠せないが、りおは「俺のことも考えてほしい」とアピールを続けた。

「最初から第一印象入ってて」まさかの展開に浮かれるりお「モテる喜びを噛みしめちゃってる」

本音を明かし合い、いい雰囲気になったゆうひとりお。しかしその直後、「すいません！」と現れたのは、はるめ。ゆうひがその場を去り、今度はりおとはるめの2ショットに。

はるめは「言っとこうと思って」と緊張した様子で切り出すと、「最初から第一印象入ってて…」と2日目にしてまさかの告白。今まで接点のなかったはるめからの意外な一言に、りおは「え!? 俺？」と驚きつつも、嬉しさに笑みをこぼす。そんなりおの様子に、スタジオの井上は「パニックやなあ」とニヤニヤ。

今まで話しかけるタイミングがなかったというはるめは、「言わないと後悔すると思って」と想いを明かすと、「頭の右片隅にもなかった」とりおは再び驚く。「ちょっと片隅に考えておいてくれたら嬉しいです」と言うはるめに、りおは「考えます」と完全に浮かれ気分。その様子に、スタジオの見届人らは「嬉しさが勝ってる」「モテる喜びを噛みしめちゃってる」とツッコミを入れ、急展開に興味津々だ。

3人の女子から追われる急展開に、りおパニック

はるめから想いを伝えられた2ショット後、りおは、「元々2人で考えてたんですけど、まさかここで3人目になるかっていう…やばいなあ」とデレデレ。「3人の女子から想いを抱いてもらってるんですよね？」と喜びをかみしめつつ、「普段のプライベートが結構モテるんすよ俺」と自慢がスタート。「サッカーやってたじゃないですか、そのおかげで、顔がかっこいいのか、サッカーがかっこいいのかわからないですけど…」と止まらない。

お調子者のりおに、「調子乗ってきた！」「すごいこと言うてるこいつ！」とスタジオ陣が笑いながらツッコミを入れる中、りおは「結構モテてて…俺、今ずっとおかしいこと言ってます？」とふと我に帰り、スタッフに「うん」と即答されるシーンも。他の男子と揺れるゆうひにアタックするりお、そんなりおを追うれな、そして新たに現れたはるめ。お調子者のりおを取り巻く恋模様に、注目が集まる。