「サクぽふん」と「シャリもぐ」って何？ミスドの新感覚ドーナツ＆フローズンドリンクを一足先に体験してきた
ミスタードーナツが4月27日（月）から、ちょっと不思議な食感の新商品2種を期間限定で発売した。外はサクサク、中はふんわり「ぽふん」のドーナツ「サクぽふん」と、氷のシャリシャリ感と具材のもぐもぐ感が一度に楽しめるフローズンドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」。どちらも台湾・香港のスイーツからヒントを得て生まれた、ミスドらしい遊び心あふれる新作だ。発売前に行われた発表会にお邪魔して、一足先に試食してきた。
今回の新商品のテーマは「新感覚コレクション」。ミスドが大切にしているのは「圧倒的に差別化された食感」で、食べた後につい誰かに話したくなるような体験を目指して開発されたという。
「サク・ぽふん・シャリ・モグ・ぷにゅん」という思わず口に出したくなるキーワードが、今回のコレクションのポイント。すでに人気を集めている「ぷにゅん」と合わせた3ラインで展開する。
「サクぽふん」は台湾ドーナツをヒントに開発した、新感覚のエアリードーナツ。ふんわり軽いドーナツ生地にミスタードーナツオリジナルの「バッター液」をつけてフライすることで、表面にボツボツした凹凸が生まれ、あのサクサク食感が実現した。
実は開発中、生地が油っぽくなったり衣がすぐにサクサク感を失ったり、ボロボロ崩れたりと失敗続きだったそう。何度も試作を重ねてようやくたどり着いたのが、今の「外サクサク・中ぽふん」のバランスだ。
シュガーのみのシンプルなトッピングで、生地の食感をそのまま楽しめる。「ミルクシュガー」はサラサラとした粒子でやさしい甘さ、「カスタードシュガー」は細かい粒子でスッと溶ける口どけが特長だ。
実際に食べてみると、2種ともにどこをかじっても「サクッ」とした心地よい食感が飛び込んで来る。たっぷりとまぶされたシュガーが贅沢で、一口ごとの満足感が非常に高い仕上がりだ。
「ミルクシュガー」は、生地のもちもち感と衣のサクサク感のコントラストが最も鮮烈に楽しめる。ミルクシュガーの甘みがダイレクトに広がり、どこか懐かしい素朴な味わいは、幅広い年齢層に愛されそう。
一方の「カスタードシュガー」は、卵のコクを感じる優しい甘さが特長。きめ細やかな砂糖がスッと溶け、多幸感のある香りに包まれる。まろやかで食べやすいため、ちょっとした手土産にしても喜ばれるだろう。
【サクぽふん 商品概要】
・サクぽふん ミルクシュガー／カスタードシュガー 各248円（テイクアウト）・253円（イートイン）※税込
・販売期間：4月27日（月）〜5月下旬予定（順次販売終了予定）
「シャリもぐフルーツフローズン」は、香港や台湾の定番スイーツをヒントに生まれた「食べるドリンク」。香港の「楊枝甘露（ヨンジーガムロ）」と台湾のかき氷「鳳梨冰（フォンリービン）」という2つのデザートからインスピレーションを受けて開発された。
こだわったのは、氷の粒の大きさ。ガリガリしすぎず、かといってスムージーのようにもならない、肌触りのいい「シャリシャリ感」を徹底的に追い求めたという。さらにパールタピオカ・フルーツゼリー・ナタデココなど複数の具材をいろんなサイズにカットすることで、食べごたえのある「もぐもぐ感」も実現した。
「マンゴー＆グレープフルーツ」はマンゴーの甘さとグレープフルーツのさっぱりした酸味が絶妙で、隠し味のココナッツミルクが本場らしい奥行きをプラス。「パイン＆ナタデココ」は角切りパイナップルのもぐもぐ感とすっきりしたパイン味が夏にぴったりの一杯だ。
実際に飲んでみると、「マンゴー＆グレープフルーツ」は、口に含んだ瞬間にマンゴーの濃厚な香りが広がり、一気に南国気分へと誘われるよう。黄色と赤の彩りも鮮やかで、フローズンマンゴーとグレープフルーツの「シャリシャリ」食感と、後味にほんのり香るココナッツでリッチなリゾート気分に浸れる。
「パイン＆ナタデココ」は、ナタデココの「もちもち」とパイナップルの「シャリシャリ」という、異なる2つの食感が絶妙にマッチ！パインの甘みの中に程よい酸味があり、後味は驚くほど爽やか。丁度良い甘さで最後まで飽きずに楽しめる、台湾スイーツの魅力が詰まった実力派の一杯だった。
【シャリもぐフルーツフローズン 商品概要】
・シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ 680円（テイクアウト）・693円（イートイン）※税込
・シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ 680円（テイクアウト）・693円（イートイン）※税込
・販売期間：4月27日（月）〜9月下旬予定（順次販売終了予定）
どちらも期間限定でミスタードーナツ全店（一部除く）で購入できる。台湾・香港スイーツの楽しさをミスド流に解釈した、遊び心満載のラインアップ。ネットオーダーを駆使すれば、この「新感覚」との出会いもスムーズだ。いつものおやつの時間をちょっと特別にしてくれる驚きの食感を、ぜひいち早く体験してほしい。
思わず誰かに話したくなる「食感」を追求
今回の新商品のテーマは「新感覚コレクション」。ミスドが大切にしているのは「圧倒的に差別化された食感」で、食べた後につい誰かに話したくなるような体験を目指して開発されたという。
「サク・ぽふん・シャリ・モグ・ぷにゅん」という思わず口に出したくなるキーワードが、今回のコレクションのポイント。すでに人気を集めている「ぷにゅん」と合わせた3ラインで展開する。
外サクサク、中ぽふん――「サクぽふん」はどんな食感？
「サクぽふん」は台湾ドーナツをヒントに開発した、新感覚のエアリードーナツ。ふんわり軽いドーナツ生地にミスタードーナツオリジナルの「バッター液」をつけてフライすることで、表面にボツボツした凹凸が生まれ、あのサクサク食感が実現した。
実は開発中、生地が油っぽくなったり衣がすぐにサクサク感を失ったり、ボロボロ崩れたりと失敗続きだったそう。何度も試作を重ねてようやくたどり着いたのが、今の「外サクサク・中ぽふん」のバランスだ。
サクぽふん ミルクシュガー
シュガーのみのシンプルなトッピングで、生地の食感をそのまま楽しめる。「ミルクシュガー」はサラサラとした粒子でやさしい甘さ、「カスタードシュガー」は細かい粒子でスッと溶ける口どけが特長だ。
実際に食べてみると、2種ともにどこをかじっても「サクッ」とした心地よい食感が飛び込んで来る。たっぷりとまぶされたシュガーが贅沢で、一口ごとの満足感が非常に高い仕上がりだ。
「ミルクシュガー」は、生地のもちもち感と衣のサクサク感のコントラストが最も鮮烈に楽しめる。ミルクシュガーの甘みがダイレクトに広がり、どこか懐かしい素朴な味わいは、幅広い年齢層に愛されそう。
サクぽふん カスタードシュガー
一方の「カスタードシュガー」は、卵のコクを感じる優しい甘さが特長。きめ細やかな砂糖がスッと溶け、多幸感のある香りに包まれる。まろやかで食べやすいため、ちょっとした手土産にしても喜ばれるだろう。
【サクぽふん 商品概要】
・サクぽふん ミルクシュガー／カスタードシュガー 各248円（テイクアウト）・253円（イートイン）※税込
・販売期間：4月27日（月）〜5月下旬予定（順次販売終了予定）
シャリシャリ＋もぐもぐが同時に楽しめる「シャリもぐフルーツフローズン」
「シャリもぐフルーツフローズン」は、香港や台湾の定番スイーツをヒントに生まれた「食べるドリンク」。香港の「楊枝甘露（ヨンジーガムロ）」と台湾のかき氷「鳳梨冰（フォンリービン）」という2つのデザートからインスピレーションを受けて開発された。
こだわったのは、氷の粒の大きさ。ガリガリしすぎず、かといってスムージーのようにもならない、肌触りのいい「シャリシャリ感」を徹底的に追い求めたという。さらにパールタピオカ・フルーツゼリー・ナタデココなど複数の具材をいろんなサイズにカットすることで、食べごたえのある「もぐもぐ感」も実現した。
「マンゴー＆グレープフルーツ」はマンゴーの甘さとグレープフルーツのさっぱりした酸味が絶妙で、隠し味のココナッツミルクが本場らしい奥行きをプラス。「パイン＆ナタデココ」は角切りパイナップルのもぐもぐ感とすっきりしたパイン味が夏にぴったりの一杯だ。
シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ
実際に飲んでみると、「マンゴー＆グレープフルーツ」は、口に含んだ瞬間にマンゴーの濃厚な香りが広がり、一気に南国気分へと誘われるよう。黄色と赤の彩りも鮮やかで、フローズンマンゴーとグレープフルーツの「シャリシャリ」食感と、後味にほんのり香るココナッツでリッチなリゾート気分に浸れる。
「パイン＆ナタデココ」は、ナタデココの「もちもち」とパイナップルの「シャリシャリ」という、異なる2つの食感が絶妙にマッチ！パインの甘みの中に程よい酸味があり、後味は驚くほど爽やか。丁度良い甘さで最後まで飽きずに楽しめる、台湾スイーツの魅力が詰まった実力派の一杯だった。
シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ
【シャリもぐフルーツフローズン 商品概要】
・シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ 680円（テイクアウト）・693円（イートイン）※税込
・シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ 680円（テイクアウト）・693円（イートイン）※税込
・販売期間：4月27日（月）〜9月下旬予定（順次販売終了予定）
どちらも期間限定でミスタードーナツ全店（一部除く）で購入できる。台湾・香港スイーツの楽しさをミスド流に解釈した、遊び心満載のラインアップ。ネットオーダーを駆使すれば、この「新感覚」との出会いもスムーズだ。いつものおやつの時間をちょっと特別にしてくれる驚きの食感を、ぜひいち早く体験してほしい。