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実業家のマイキー佐野氏が中国のドローン覇権戦略を分析！『日本人に警告。中国に乗っ取られた自覚ある？かつて最先端だった●●業界が衰退した理由』

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実業家のマイキー佐野氏がドローン産業における日中の逆転劇を解説している。かつて日本はドローン分野において世界最先端の技術力を誇っていた。Keyenceが開発した世界初の量産型マルチコプターや、Yamahaが農薬散布用に実用化した無人ヘリコプターは、現代の産業用ドローンの原点ともいえる存在だ。精密なアナログ制御とエンジニアリング技術において、日本企業の優位性は明らかだった。



しかし、その後の展開は日本にとって厳しいものとなった。GPSや小型カメラ、自律制御システムといったデジタル技術の普及に日本企業が対応しきれなかったことに加え、高出力・長距離通信を厳格に制限する電波法の存在が、海外では当然のように進んだ映像伝送技術や遠距離制御の発展を阻んだ。開発は国内市場に閉じた「ガラパゴス化」の道をたどっていく。



さらに決定的な転機となったのが、2015年に発生した首相官邸へのドローン侵入事件だ。安全保障上の脅威として大きく報道されたこの出来事を機に、航空法は異例のスピードで改正された。夜間飛行の禁止、人や物件との距離確保の義務化など、矢継ぎ早に規制が敷かれた結果、都市部での実証実験が事実上困難になり、開発スピードは著しく鈍化した。佐野氏は、問題が起きるたびに「過剰反応する」日本特有の性質がこの状況を招いたと分析する。



一方、中国は深センを中心に独自のエコシステムを構築し、世界市場を掌握していった。部品の調達から設計・量産まで半径数キロ以内で完結する集積型サプライチェーンは、欧米企業が追いつけないほどの開発サイクルを生み出した。関連企業だけで300社以上が集積するその構造は、単なるコスト競争力にとどまらない産業的優位を形成している。



中国政府はドローンを「経済成長のエンジン」と明確に位置づけ、都市部での配送サービスや農業の自動化、インフラ管理など幅広い分野への実装を推進してきた。その傍らで、全機体への所有者情報紐付けや飛行データのリアルタイム送信義務化など、「空の統治」を確立する動きも加速している。アメリカは中国製ドローンを「空のトロイの木馬」と表現し規制を強化しているが、国産品の価格差は依然として大きく、中国依存からの脱却は容易ではない。



日本においても国家戦略としてドローン産業の育成が打ち出されているが、佐野氏の分析は、規制と技術発展のジレンマがいかに産業の命運を左右するかを鮮明に映し出している。