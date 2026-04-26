エナジードリンク新時代！フルッタフルッタ監修で叶う自然派リフレッシュ習慣

忙しい毎日の中で、手軽にリフレッシュできるエナジードリンク。でも、健康面が気になって選びづらい…そんな女性にぴったりの新提案が登場しました♡ セブン‐イレブン・ジャパンから発売される、フルッタフルッタ監修の自然派エナジードリンク「BloomyPLUS」。栄養とおいしさを両立した、新しいリフレッシュ習慣に注目です♪

自然派エナジーの魅力とは

従来のエナジードリンクとは一線を画す「BloomyPLUS」は、“自然派”という新しい価値観を提案。

アサイーやグァバといったアマゾンフルーツを使用し、素材本来のおいしさを活かしたやさしい味わいが特徴です。

エナジードリンク特有の刺激的な風味が苦手な方でも飲みやすく、日常のちょっとしたリフレッシュタイムにもぴったり。

さらに、手に取りやすいおしゃれなパッケージデザインも魅力で、持ち歩きたくなる1本に仕上がっています。

「健康も気になるけど、気分転換もしたい」そんな女性のリアルなニーズに応えてくれる新感覚ドリンクです。

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選べる2種類の栄養サポート

フルッタフルッタ監修 BloomyPLUS アサイーボウルエナジー



価格：198円（税込213.84円）

人気のアサイーボウルをそのままドリンクにしたような味わい。これ1本で1日分の鉄分を手軽に補給できます。忙しい朝や疲れやすい日におすすめ。

容量：250ml

フルッタフルッタ監修 BloomyPLUS グァバエナジー



価格：198円（税込213.84円）

トロピカルなグァバの香りが広がるフルーティーな1本。1日分のビタミンCを摂取でき、美容や健康を意識する方にぴったりです。

容量：250ml

ラインアップは2種類。目的や気分に合わせて選べるのが嬉しいポイントです。

どちらも全国のセブン‐イレブン限定で、2026年4月28日（火）より順次発売。毎日の気分や体調に合わせて選べるのが嬉しいですね♪

毎日に取り入れたい新習慣

「BloomyPLUS」は、ただのエナジードリンクではなく、栄養補給とリフレッシュを同時に叶える新しいライフスタイル提案。

飲みすぎが気になる従来のエナジードリンクとは異なり、自然由来の素材にこだわることで、安心して取り入れやすいのが魅力です。仕事の合間や家事のひと息タイム、運動後のリフレッシュにもぴったり。

日常の中で無理なく続けられる“ちょうどいい”存在として、これからの新定番になりそうな予感です。

ヘルシーに楽しむ新しい選択を♡

忙しい毎日だからこそ、体にも心にもやさしい選択を大切にしたいもの。

「BloomyPLUS」は、そんな想いに寄り添う自然派エナジードリンクです。鉄分やビタミンを手軽に補いながら、気分もリフレッシュ♪

無理なく続けられるヘルシー習慣として、ぜひ取り入れてみてください。新しい毎日のパートナーにぴったりの1本です♡