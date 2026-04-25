声優で俳優の津田健次郎（54）が、2021年1月から務めたTBS「情報7days ニュースキャスター」（土曜後10・00）のナレーターを25日の生放送で卒業した。

番組開始前に自身のX（旧ツイッター）で「『#情報7days ニュースキャスター』 ナレーション参加させて頂いて来ました #津田健次郎 が本日で卒業させて頂きます」と報告。「#三谷幸喜 さん、 #安住紳一郎 さん、#中川絵美里 さん、スタッフの皆様、ナレーターの皆様、ご覧頂いて下さった皆様、本当にありがとうございました」と感謝を伝え、「最後まで是非ご覧下さいませ」とメッセージを送った。

番組のラストではMCの同局・安住紳一郎アナウンサーが「ここでお知らせがあります。5年間番組のナレーションを担当してくださいました津田健次郎さんが今日でオンエアが最後ということになります」と発表。スタジオの2階にあるナレーションブースにいる津田との掛け合いとなり、津田は「どうもありがとうございました。お世話になりまして」とあいさつ。「とても楽しかったです。本当に長い期間いろんなVTRにナレーションを付けさせていただいて本当に楽しかったです。ちょっとさみしいですが」と話した。

脚本家の三谷幸喜氏は「どんなニュースでも淡々とクールに、語り口っていうんですか、すごいカッコ良かったし、この番組の品の良さを全部津田さんがやってくださっていた感じがした」と称賛。

最後は安住アナが「最近はドラマのお仕事とかも活躍されていてこれからも楽しみにしています。本当にありがとうございました」と感謝の言葉を贈ると、津田は「本当にありがとうございました！ご覧いただきましてありがとうございました」と視聴者へメッセージを伝えた。

エンディングでは「津田健次郎さんお疲れさまでした！」のテロップとともに「来週からの新ナレーターをお楽しみに！」と表示された。