サムスン電子ジャパン、電子財布サービス「Samsung Wallet」に楽天ペイや楽天ポイントカード、au PAYなどが対応！ポイントプレゼントも
|Samsung Walletが楽天ペイや楽天ポイントカード、au PAY、Kyashなどに対応！
サムスン電子ジャパンは23日、同社が展開する「Galaxy」ブランドのスマートフォン（スマホ）など向けにクレジットカードやデビットカード、コード決済、ポイントカード、搭乗券などを1つの安全なモバイルアプリで集約できるデジタルウォレット（電子財布）サービス「Samsung Wallet」において2026年4月23日（木）時点で新たに「楽天ペイ」や「楽天ポイントカード」、「au PAY」、「Kyash」、「JCBグループが発行するカード」が対応すると発表しています。
Samsung WalletはGalaxyスマホでクレジットカードやデビットカード、コード決済、ポイントカード、搭乗券などをスワイプアップですぐに起動できるSamsung独自のデジタルウォレットサービスで、各種アプリを探して起動する手間を省き、クレジットカードやデビットカード、コード決済やポイントカード、搭乗券などのQRコードやバーコードを瞬時に提示することが可能になります。これにより、Galaxyスマホが1台あれば、今までそれぞれ管理していたクレジットカードやデビットカード、ポイントカード、搭乗券等をすべてSamsung Walletに集約できるようになっています。
日本国内のサービスとしてはこれまでにオリコカードや三井住友カード（Visa）、三菱UFJデビット（Visa）、JCBカード、PGMカード、Vポイントカード、d払い、PayPay、dポイントカード、Pontaポイント、エアトリに対応しており、搭乗券も追加できるようになっていましたが、新たに楽天ペイや楽天ポイントカード、au PAY、Kyashなどに対応しました。また日本国内のみならずグローバル企業とも提携しているため、例えば、大韓航空の搭乗券もSamsung Walletに保存して簡単にアクセスできるので、飛行機の搭乗が簡単で便利になります。なお、日本では今年2月に31番目の国・地域として提供が開始されました。
＜Samsung Wallet限定 楽天ペイ、楽天ポイントカード登録キャンペーン＞
2026年4月23日（木）11：00から2026年6月14日（日）23：59までの期間中にSamsung Walletに楽天ペイと楽天ポイントカード登録でそれぞれ先着1万人に楽天ポイント（ギフトコード）で合計1,000ポイントが必ずもらえるキャンペーンが開催されています。特典は楽天ペイの登録で500ポイント、楽天ポイントカードの登録で500ポイントとなっており、それぞれ登録後にエントリーが必要となっています。
https://www.samsung.com/jp/explore/event/wallet-rakuten-pay-pointcard-cp/
＜Samsung Wallet限定 au PAY登録キャンペーン＞
2026年4月23日（木）11：00から2026年6月14日（日）23：59の期間中にSamsung Walletにau PAY登録でPontaポイントで1,000ポイントがもらえるキャンペーンが開催されています。なお、特典は登録してエントリーをすると、Pontaギフトコードが表示されるため、PontaギフトコードをPontaポイントに交換します。交換すると即日〜翌日頃にポイントが加算されるということです。
https://www.samsung.com/jp/explore/event/wallet-au-pay-cp/
＜エントリー＆Samsung WalletにKyash Visaカードを登録・利用で最大1000ポイント還元！キャンペーン＞
2026年4月13日（月）から5月12日（火）までの期間中にSamsung WalletにKyash Visaカードを登録してSamsung Payで決済すると、合計決済額の10％相当（最大1000円分）のKyashポイントが還元されます。キャンペーン参加には以下のキャンペーンWebページからのエントリーをはじめとする参加条件の達成が必要です。
https://www.kyash.co/lp/campaign/samsung-wallet
アプリ名：Samsung Wallet (Samsung Pay)
価格：無料
カテゴリー：ライフスタイル
開発者：Samsung Electronics Co., Ltd.
バージョン：2.5.76
Android 要件：7.0 以上
Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.spay
記事執筆：memn0ck
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