「（交通事故で）顎もずれてしまってて。歯茎にネジが8本刺さってて、上の歯と下の歯を固定されてる期間が2週間ぐらいあって。鼻と目も折れてたので」

ABEMAの恋愛リアリティー番組『今日、好きになりました。』の出演などで知られ、SNSの総フォロワー数約160万人を誇るインフルエンサーの折田涼夏が、2025年6月に交通事故に遭って以来、約1年ぶりに活動を再開。TikTokで、初めて事故当時の壮絶な状況を明かして話題となっている。

「動画冒頭で『今、約1年ぶりにカメラの前で話してます』と切り出した折田さんは、事故当時、顔を激しく損傷したことを報告。ICUに入ったことや、人生でいちばん大きな手術をしたことなどを明かしました。翌日の動画では事故前と『顔が違う』というコメントが多く来ているとして、怪我をした部分について『ほぼ顔全部、損傷しました』と告白。病院に運び込まれた際、レントゲン写真を見たら顔の骨が全部折れていたため、翌日の即手術を告げられたと語りました。手術は8時間にも及んだそうです。

また『口元に違和感がある』というファンからの指摘に対しても、骨折でボロボロになった頬の骨を繋ぐために、顔にメスを入れられたことも報告。右目は眼窩底骨折したため、右目の下部にもメスを入れたそうです。顔の左右差をなくすメイクが、この1年間でかなり上達したと語りました」（スポーツ紙記者）

すっかり元気を取り戻したようで連日動画を更新している折田だが、そこまで壮絶な状況だったことに、コメント欄には

《顔つき変わったかな、、？と思ったけど、お姉さんぽくなったのにバブみが増してどちらにせよ可愛いです》

《事故当初は絶対辛かっただろうに、私だったら絶対心が折れてるのに、この1年間努力して尊敬しすぎる》

など、彼女への激励や復帰を喜ぶ声が多く寄せられた。

「そんな彼女のInstagramのDMには、『この1年で、整形するために交通事故を使って休止したんじゃないか』という心ないDMが毎日のように来るそうです。今でこそ人気インフルエンサーらしく、事故後の顔の損傷などを明るく語っている彼女ですが、事故当時20歳だった彼女にとって、顔の骨が全部折れるほどの損傷は大きなショックだったはずです。その証拠に別の動画では、退院する際、主治医の先生から『本当に生きてて良かった。あと何センチかずれてたら、ホントに今ここにいなかったよ』と言われて、大号泣したとも語っています。生死を分けるほどの壮絶な事故から、こうして配信ができるまで復活できたこと自体が奇跡といってもいいかもしれません」

顔の違和感を指摘されてもインフルエンサーとして前を向く折田。彼女の強さは、今、多くの若者たちの背中を押していることだろう。