【ユニクロ最新チラシ】4月24日からエアリズムインナーやUVカットカーディガンなどがお買い得！ゴールデンウィークのお出掛けに使えるアイテムがお得に。

ユニクロが毎週発行している、折込チラシとデジタルチラシ。

2026年4月24日から28日までの期間は、旅行やレジャーといったゴールデンウィークのお出掛けスタイルに外せない快適ウェアがセール中。エアリズムインナーやUVカットアイテムをはじめとした、人気の高機能アイテムをリーズナブルにゲットできるチャンスです。また、ブラトップやポロシャツなどはまとめ買いがお得です！

中でも特に注目のアイテムを厳選して紹介します。

頼れる高機能アイテムが続々値下げ

●エアリズムキャミソール（期間限定価格990円）

「エアリズムタンクトップ」や「エアリズムキャミソール」といった、エアリズムインナーが5月7日まで値下げしています。

接触冷感や吸汗速乾性に優れた「エアリズム」の素材で、汗をかいてもサラッと快適な肌触り。襟元とアームホールはシームレスでラインが響きにくいので、薄着になる季節でもキレイに洋服を着られます。

●UVカットクルーネックカーディガン／ウォッシャブル（期間限定価格1990円）

紫外線を防ぐUVカット機能が付いたクルーネックカーディガンは、なめらかで肌触りの良いコットンレーヨン素材を使用しているので着心地も抜群。

ベーシックなデザイン＆サイズ感で、シーンを選ばず幅広いスタイリングが楽しめます。夏だけでなくオールシーズン使えるのも魅力。優秀すぎて色違いで集めたくなる名品カーディガンです。

●クルーネックT（期間限定価格990円）

各種UTが衝撃特価で販売中ですが、定番かつトレンドのヘビーウェイトのコットンを使用した「クルーネックT」は990円。

すっきりとしたシルエットで、Tシャツなのにきちんと感をキープ。大人女性こそ挑戦したい上品見えTシャツです。洗濯を繰り返してもヘタりにくいのも嬉しいポイント。

その他、1枚2490円の「ブラトップ」が2枚で3990円、そして1枚2990円の「ポロシャツ・ニットポロセーター」が2枚で4990円と、まとめ買いすることでお得になるアイテムも！

また、人気のUNGLO：Cの「スウェットストレートパンツ」（2990円）や旬感たっぷりの「バギーカーブジーンズ」(3990円)といった優秀ボトムスも嬉しい値下げです。

さらに、ポケモンやサンリオキャラクターズをはじめとしたキャラクター「UT」(790円)や「エアリズムコットンT」（790円）などのキッズアイテムに、これからの季節に最適な七分丈の「レギンス」（590円）などのベビーアイテムも期間限定の特別価格で登場しています。

ゴールデンウィーク前のお得なこの機会にチェックしてみては。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）