「無難な色ばっかり」は卒業！【しまむら】穿くだけで一気におしゃれ見え♡「カラースカート」

気づけば無難な色のアイテムばかり手に取っている……。マンネリを感じたら、パッと目を引く色を選んでみては？ そこで今回は、穿くだけでおしゃれ度UPを狙える【しまむら】の「カラースカート」をご紹介。大人もデイリー使いしやすい、きれいめのナロースカートをピックアップしました。おしゃれさんの最旬コーデにも注目です。

春夏コーデを彩る爽やかなブルーのスカート

清涼感のあるブルーのスカート。鮮やかな色味が存在感を放ち、カジュアルコーデも新鮮な表情に。シンプルなデザインで、ラフなTシャツから甘めのブラウスまで幅広いトップスにマッチしそう。スウェットシャツやスニーカーと合わせた@renge_wearさんは「シンプルなトップスを合わせるだけで一気におしゃれ見え」とお気に入りの様子。

ヘルシーかつ大人っぽいグリーンのスカート

【しまむら】「TT*ANNAナローSK」\1,639（税込）

パキッとしたグリーンのスカートは、コーデのマンネリ打破にうってつけ。スラリとしたナローシルエットが、女性らしさを感じさせます。縦ラインが強調される細リブも相まって、自然とスタイルアップも。一見コーデ組みが難しそうなカラースカートも、モノトーンカラーのトップス合わせなら失敗しにくいはず。

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※こちらの記事では@renge_wear様、@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Emika.M