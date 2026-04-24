＜値下げ＞ 50%OFFキタ！【ローリーズファーム】毎日使いたい「ヘアアクセ」

いつものまとめ髪に少し変化を加えたいとき、頼りになるのが【ローリーズファーム】のヘアアクセ。大人の日常使いにぴったりな洗練されたデザインが揃っていて、さっと取り入れるだけでこなれた雰囲気を演出してくれそうです。そんなローリーズファームのヘアアクセの中から、今回は50％offのアイテムに絞ってピックアップしました。すでに完売しているカラーもあるため、気になる人は早めのチェックがおすすめです。

パイル生地で季節感を添える

【ローリーズファーム】「パイルシュシュ」\550（税込・セール価格）

パイルの素材感が可愛らしい、季節感を取り入れやすいアイテム。低めの位置でざっくりとラフにまとめたひとつ結びに合わせるだけで、後ろ姿にこなれたニュアンスをプラスできます。ピンク、ホワイト、ベージュの全3色が展開されており、どのカラーでもいつものコーディネートにさりげないアクセントを効かせてくれそうです。

アレンジ自在なワイヤー入りヘアアクセ

【ローリーズファーム】「フリルメローグルグルワイヤー」 \660（税込・セール価格）

巻くだけで簡単に華やかさを出せる、手軽さが魅力のワイヤーアクセサリー。シアー素材を使用しているので、これからの季節にぴったりなアイテムです。シンプルな一つ結びの結び目に沿って、少し長くなるように巻きつければ、トレンド感のあるスタイルが完成。

大人可愛いハートモチーフバンス

【ローリーズファーム】「ハートバンス」\660（税込・セール価格）

さっと髪をまとめたい時に重宝するバンスもセール価格に。こちらのバンスは艶やかな質感が特徴です。髪をさっと挟むだけで、大人可愛い雰囲気を演出できそう。ブラック、シルバーラメ、べっ甲調のブラウンの全3色展開。どれも落ち着いた色合いで、日常に取り入れやすいアイテムです。

差し込むだけの簡単フリル

【ローリーズファーム】「シアードットクルリンヘアカフ」\660（税込・セール価格）

ドット柄のシアー素材を使った、フェミニンな雰囲気のヘアカフ。髪の結び目のゴムにスッと差し込んでくるんと巻き付けるだけで、手軽にドレスアップしたような雰囲気を楽しめる優れもの。ポニーテールやお団子ヘアに取り入れれば、後ろ姿を華やかに見せてくれそうです。ホワイト、ブラック、ピンクの全3色展開。

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。