ロクシタンが人気の「ヴァーヴェナ」をリニューアル　セルフケア需要を捉えて

「ロクシタン（L’OCCITANE）」が、気分や感情に着目したムードフレグランスとして、「ヴェルヴェーヌ（VERVEINE）」シリーズを5月27日に発売する。同ブランドを象徴するヴァーベナの香りを、創業50周年の節目に刷新したもので、名称もフランス語表記に変更。ビューティとウェルネスの融合領域の拡大や、香りを取り入れたボディケア、パーソナルケア市場の成長を背景に開発した。

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ヴェルヴェーヌは、シトラスとフローラルを基調としたクリアシトラスの香調で、気分を整え集中力の向上をサポートする設計。トップにレモン、ミドルにヴァーベナ、ベースにゼラニウムを配した。オーガニックかつフェアトレードのヴァーベナを使用し、溶剤を用いない抽出プロセスにより100%天然由来のエキスを採用する。

商品は「オードトワレ」（10mL 3410円、75mL 8470円）、「パフュームド シャワージェル」（250mL 3960円）、「パフュームド ボディミルク」（250mL 4840円）のほか、冷感成分を配合した「パフュームド ハンドクリーム」（30mL 1870円、75mL 3300円）と「リフレッシング ヘア&ボディミスト」（50mL 3410円）を展開する。

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