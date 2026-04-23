村重杏奈「めちゃアガる！」仕事の合間にも使用する持ち運び美顔器を紹介

村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントでお仕事の様子を公開する動画を投稿。その中で美顔器を使用する場面があり、PR動画ではあるものの、村重さんなりの使用感を紹介してくれました。

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■移動中にも

動画内に登場したのはこちら！

SALONIA/フェイスカレントポインター 税込13,200円（公式サイトより）

バネ圧でピンポイントに筋膜のケアができるクッションスティックと、カッサでマッサージも叶うスティック美顔器。

村重さんはこちらをメイク前に使用しながら「気になるところにピンポイントにできる感じが助かる」「はい！いい感じやん！」とテロップでコメント。顔はもちろん頭皮にも使用していました。

また、メイク後にも使用し「メイクの上から使えちゃうってめちゃアガる！」「忙しい村重にとってはいつでもケアできるのも助かるよね」とお仕事の合間にも使用していました。

■動画もチェック

動画内ではその他にも村重さんの1日の様子を公開。ぜひチェックしてみてくださいね。

@anna07294848 村重助かりまくってます！ #PR #SALONIA #フェイスカレントポインター ♬ Love is over - I'm