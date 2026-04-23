【7位〜12位】4月24日(金)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】獅子座 総合運：★★★☆☆

ちょっとのんびりムードで動いてみると、考えをスッキリと整理できたり、頭が冴えたりする日です。特に食事は、慌てて食べるのはNG。落ち着いて座って、よく噛んで食べてください。話すペースもスローにすると〇。



恋愛運

思い切って連絡をするのか、告白を受け入れるのか断るのか。保留にしていたことにハッキリと答えを出すと、恋の幸せが近づく日です。相手の様子や発言などは、気にしないで。あなた自身の本音を素直に覗いてみてください。



金運

特に買い物の必要がなくても、何かにお金を使いたいという衝動が湧いてきそうな日。ただ、今日欲しくなる物は、後からあまり使わないかもしれません。甘いものを食べたり、身体を動かしたりすると大切なお金を守ることができます。



ラッキーアイテム：ステッカー



ラッキーカラー：レッド 金運特に買い物の必要がなくても、何かにお金を使いたいという衝動が湧いてきそうな日。ただ、今日欲しくなる物は、後からあまり使わないかもしれません。甘いものを食べたり、身体を動かしたりすると大切なお金を守ることができます。ラッキーアイテム：ステッカーラッキーカラー：レッド

【8位】射手座 総合運：★★☆☆☆

今までの自分に満足せず、より高い理想を目指したくなるでしょう。それは成長した証しなのだと、まずは喜んでください！そして、少しずつ着実に進む計画を立てるのがポイント。さらに成長や発展ができるという確信が湧きそうです。



恋愛運

自分の恋愛パターン、過去の自分の発言や反省、といったことを心の中で整理してみるといい日です。これまで以上に幸せな恋愛をするためのヒントを発見できるはず。過去の恋人との思い出の品は処分してしまいましょう。



金運

｢予想よりも高い…｣と、驚くことがあるかもしれない金運です。ただ、それでも欲しいと思うのなら、前向きな気持ちで払うのがお金との縁を強くする秘訣。一方、｢これでいいか｣と妥協して、買い物をしないことも重要な日です。



ラッキーアイテム：エスニック小物



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】山羊座 総合運：★★☆☆☆

「納得できない」という気持ちが大きくなりそうな日です。心の中に感情を溜め込まず、親友に不満を聞いてもらうといいでしょう。心がスッキリするだけでなく、自分では気づいていなかったことを教えてもらえそうです。



恋愛運

自分で思う以上に、恋の相手に対して感情的になりそうな運気。不満は本人にぶつけず、やや厳しい友達に話してみて。ハッと目が覚める言葉をかけてもらえそう。また出会いは「そのうち、そのうち」と思っているくらいが〇。



金運

使うことよりも貯めることに興味が向く金運です。そして、実際に貯め始めることで、お金との縁をグンと強くできる可能性大！新たな貯蓄計画を立て、小さな一歩でOKですから行動を。人には笑顔を絶やさないのも、運気を生かす秘訣。



ラッキーアイテム：バスグッズ



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】魚座 総合運：★★☆☆☆

自分の欠点が気になってしまう運気。今日のところは、思うようにならなくてもOKです。「改善していくポイントを発見できた」と自分を褒めることを忘れずに。また、食事を軽めに抑えると、気分も軽くなるでしょう。



恋愛運

突然の告白や意外な人からの連絡、急な紹介の話など、びっくりすることが起こりそうな日です。その驚きを、まずは素直に表情や言葉に出してみて。それから、深呼吸をして落ち着くと、自分で思う以上に魅力が輝きます。



金運

1円や10円などの小さなお金も大切にして、お金との縁を強くすることができる日です。これまで以上に上手に節約もできるでしょう。｢これはケチなのかな？｣と考えなくてもOK。そう感じることも実践すると、お金の実力がUPします。



ラッキーアイテム：パズル



ラッキーカラー：グレー

【11位】牡牛座 総合運：★★☆☆☆

毎日のように顔を合わせる人や、何でも言い合える親友が、とても頼りになりそう。弱音や悩みを聞いてもらうと、心が癒されるでしょう。また恩返しをするチャンスは巡ってきますから、今日は甘えてしまってOKです。



恋愛運

新たな恋につながる風が吹いてくる日！特に、家族や身内から紹介の話が舞い込んできたら、詳しく話を聞いてみて。最初は気が向かない話でも、いざ会ってみると理想の相手かも。また、恋の相談も、今日は家族にするのがオススメ。



金運

デリバリーの食事をしたり、上質なタオルを購入したりと、家での時間が充実することにお金を使うといい日。心が想像以上に満たされていきそうです。さらに、掃除などで家にいる時間を有効に使うと、金運がグンとアップ！



ラッキーアイテム：タオルハンカチ



ラッキーカラー：シルバー

【12位】乙女座 総合運：★☆☆☆☆

誰かに誤解されてしまったり、誰かの言葉を勘違いして受け取ったり、そんな行き違いがありそうな運気です。「おかしいな」と感じたら、あれこれ考える前に即確認すればOK。丁寧に誠実に話せば、信頼はいっそう深まるでしょう。



恋愛運

距離が近すぎると、今日は会話がギクシャクしてしまうかもしれません。しかし、別々に過ごしながら時々連絡を取り合えば、自然と優しい気持ちや空気が生まれてくる日でもあります。特に、ひとりで楽しめることをするのがオススメ。



金運

今後、お金とのつながりをもっと強くするためのアイデアが湧きそうな日です。それは、ひとりで過ごしている時間にひらめく可能性大！移動はひとりでする、自宅で過ごす時間を増やすなど、少し人との距離をとると〇。



ラッキーアイテム：ハートのモチーフ



ラッキーカラー：ライトブルー