元俳優の前山剛久さんが2026年4月20日にインスタグラムを更新。現在の心境について語った。

「食事もあまりできなかった」

急逝した俳優の神田沙也加さんとの交際が報じられていた前山さん。22年6月に当時所属事務所を退所後、25年12月からメンズラウンジで働いていたが、神田さんとの交際について店のオーナーと話す動画が波紋を広げ、26年3月に退店したことを報告した。

一方、前山さんは4月18日から「無職になった前山剛久を田舎に置き去りにしてみた」という動画シリーズをスタート。突然家を訪ねてきた知人が強引に連れ出されるという設定の趣旨になっている。

20日に公開された「第2話」では、車の助手席に乗せられた前山さんが撮影者から質問される形で現在の心境について語った。撮影者から「退店してからどう？」と聞かれた前山さんは「ほぼ家出てへんかったよな」と告白。

また、「人と会うのもしんどいな......みたいな。やめた瞬間は食事もあまりできなかった」と心境を語った。

さらに「痩せたよな？」と聞かれた前山さんは「そうやな。5キロくらい痩せたんちゃうかな」と言い、自宅では昼夜逆転を送りながらゲームをしていたことを明かした。

なお、食事はゼリー飲料で済ませているとのこと。「それしか喉通らんみたいな時期はあったな」と話していた。