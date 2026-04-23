“くみっきー”舟山久美子、第3子妊娠を発表 「どんな時も自分の人生に後悔しない選択を」
“くみっきー”ことタレントの舟山久美子が、4月23日（木）に、第3子の妊娠をInstagramを通じて発表した。
【写真】旦那も顔出し！ くみっきーの家族4人ショット
■最初は驚きと戸惑いも
現在34歳の舟山は「私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告があります」と切り出し、「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました」「今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と第3子妊娠を報告。
第3子の妊娠は驚きと戸惑いもあったそうだが、「今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています」と喜びを顕にした。
加えて、30代半ばに差し掛かったところで、身体とホルモンバランスの変化や育児と仕事のバランスに葛藤する日もあると、年齢を重ねた変化もあると吐露。
続けて「どんな時も自分の人生に後悔しない選択を。そして、等身大のありのままの姿を発信していければと思っています」と心境を明かした。
めでたい報告にファンからは「くみっきーすごいです」「3人のお子さんのママになるんですね！」「無理せずお過ごしください」「くみっきーのペースでこれからも発信を楽しみにしています」などと祝福の声が寄せられている。
2019年に一般男性と結婚した舟山。2021年に第1子、2024年に第2子を出産している。
引用：「舟山久美子」Instagram（＠kumikofunayama）
【写真】旦那も顔出し！ くみっきーの家族4人ショット
■最初は驚きと戸惑いも
現在34歳の舟山は「私事にはなりますが、本日はお伝えしたいご報告があります」と切り出し、「私たち家族のもとに、新しい命がやってきてくれました」「今は安定期を迎えて悪阻も落ち着いたところです」と第3子妊娠を報告。
第3子の妊娠は驚きと戸惑いもあったそうだが、「今は新しい家族に会える日を、家族みんなで心待ちにしています」と喜びを顕にした。
続けて「どんな時も自分の人生に後悔しない選択を。そして、等身大のありのままの姿を発信していければと思っています」と心境を明かした。
めでたい報告にファンからは「くみっきーすごいです」「3人のお子さんのママになるんですね！」「無理せずお過ごしください」「くみっきーのペースでこれからも発信を楽しみにしています」などと祝福の声が寄せられている。
2019年に一般男性と結婚した舟山。2021年に第1子、2024年に第2子を出産している。
引用：「舟山久美子」Instagram（＠kumikofunayama）