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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「車屋さんにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、車のレストアを手掛ける42歳の男性が登場し、仕事のやりがいについて「お客さんを笑顔にできる」と語る様子が収められている。



インタビューは、男性の仕事内容について尋ねるところからスタート。「古いものを裸に1回して、全部バラしてから組み上げていく」と語り、車の仕上げやレストアに近い業務を行っていることを明かした。この世界に入ったきっかけは、ドイツ車の「ワーゲンバス」だという。これまで乗った中で一番良かった車には「カルマンギア」や69年式の「シボレー・カマロ」を挙げ、旧車への深い愛情を覗かせた。



気になる収入事情については、年収は「片手（500万円）以上は」と回答。さらに最近買った一番高いものとして「家」を挙げ、価格は約3000万円であることを明かした。一方で、仕事の苦労について問われると「下地（処理）は大体辛いですよね」と本音を吐露。時間がかかる地道な作業だが、反面「納車の瞬間、笑顔が見れるのがいい」と語り、車好きの顧客を満足させることができる「プロ中のプロ」であることに強い誇りを持っているようだ。



「生まれ変わったらピアニストとかかっこいいですよね」とユーモアを交えつつも、物事に集中して取り組むことが好きで「仕上がった瞬間がいい」と生粋の職人気質を見せた男性。やりたいことをずっと続けられる現状に満足している様子で、自身の生き方を貫く職人の魅力が詰まったインタビューとなっている。最後は貯金額を尋ねられ、笑顔でNGを出して笑いを誘う一幕も見られた。