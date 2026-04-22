アラベス戦に先発し、結果を残したヴィニシウス。（C）Getty Images

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　レアル・マドリーは現地４月21日、ラ・リーガ第33節でアラベスとホームで対戦。２−１で勝利し、３試合ぶりの白星を飾った。

　決勝点となる鮮烈弾を叩き込んだのが、ヴィニシウス・ジュニオールだ。１−０で迎えた50分、敵陣中央のやや左寄りでフェデリコ・バルベルデからパスを受けると、少しドリブルで運んで右足を一閃。強烈なシュートをゴール右に突き刺した。

　ヴィニシウスの豪快な一撃を受け、SNS上には「まさに別格」「世界最高の選手の一人であることを改めて証明」「すんごいゴラッソ」「ワールドクラス」「理不尽」「完璧すぎてGKノーチャンス」といった興奮の声が並んでいる。
 
　25歳のブラジル代表FWは今季12点目で、先月22日のアトレティコ・マドリー戦（３−２）以来、１か月ぶりの一発となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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