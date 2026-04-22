ヴィニシウスの１か月ぶりゴールが「すんごいゴラッソ」 豪快ミドル炸裂に脚光！「完璧すぎてGKノーチャンス」「まさに別格」
レアル・マドリーは現地４月21日、ラ・リーガ第33節でアラベスとホームで対戦。２−１で勝利し、３試合ぶりの白星を飾った。
決勝点となる鮮烈弾を叩き込んだのが、ヴィニシウス・ジュニオールだ。１−０で迎えた50分、敵陣中央のやや左寄りでフェデリコ・バルベルデからパスを受けると、少しドリブルで運んで右足を一閃。強烈なシュートをゴール右に突き刺した。
ヴィニシウスの豪快な一撃を受け、SNS上には「まさに別格」「世界最高の選手の一人であることを改めて証明」「すんごいゴラッソ」「ワールドクラス」「理不尽」「完璧すぎてGKノーチャンス」といった興奮の声が並んでいる。
25歳のブラジル代表FWは今季12点目で、先月22日のアトレティコ・マドリー戦（３−２）以来、１か月ぶりの一発となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ボックス外から右足一閃！ ヴィニシウスのスーパーミドル弾！
決勝点となる鮮烈弾を叩き込んだのが、ヴィニシウス・ジュニオールだ。１−０で迎えた50分、敵陣中央のやや左寄りでフェデリコ・バルベルデからパスを受けると、少しドリブルで運んで右足を一閃。強烈なシュートをゴール右に突き刺した。
ヴィニシウスの豪快な一撃を受け、SNS上には「まさに別格」「世界最高の選手の一人であることを改めて証明」「すんごいゴラッソ」「ワールドクラス」「理不尽」「完璧すぎてGKノーチャンス」といった興奮の声が並んでいる。
25歳のブラジル代表FWは今季12点目で、先月22日のアトレティコ・マドリー戦（３−２）以来、１か月ぶりの一発となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ボックス外から右足一閃！ ヴィニシウスのスーパーミドル弾！