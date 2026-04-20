この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚が、YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で動画を公開した。これまでOSの壁により直接のデータ共有が難しかったAndroid端末とiPhoneやMacとの間で、AirDropのように手軽にファイルを送受信できるようになった検証結果を紹介している。

iPhoneを選ぶ大きな理由として挙げられがちなAirDrop機能だが、戸田は「かなりできるようになった」と語り、一部のAndroidでも同様のやり取りが可能になったことを説明。検証では、iPhoneから「Pixel 10 Pro XL」への画像送信や、その逆の手順を実演した。iPhone側からAirDropを開くと送信先にPixelが表示され、Android側の「Quick Share」機能を使って簡単に画像を受け取る様子が収められている。

また、AndroidからMacBookへ送信するテストでは、事前の設定変更が成功の鍵となる。MacBook側のコントロールセンターでAirDropの設定を開き、対象を「すべての人」に変更することで、Androidの送信先にMacBookが表示されるようになる。画像だけでなく、PDFなどの資料も瞬時に共有できる利便性の高さを確認した。一方で、「Nothing Phone(3)」のように送受信できない機種もあるため、すべてのAndroidで利用できるわけではない点には注意が必要だ。

これまでOSの違いがデータ共有の大きなハードルとなっていたが、機種や設定次第で手軽にファイルをやり取りできるようになった意義は大きい。友人やビジネスの現場でのデータやり取りが格段にスムーズになり、今後のデバイス選びの基準にも新たな選択肢をもたらすことになりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:00

AndroidとiPhone間でAirDropができるように
01:48

iPhoneからAndroidスマホへ画像送信テスト
02:38

AndroidスマホからiPhoneへ画像送信テスト
04:14

共有機能に対応していないAndroid機種の確認
05:53

AndroidスマホからMacBookへのファイル共有

関連記事

【入門モデル】赤外線カメラで温度を撮影しよう！「Hikmicro Eco Lite」をレビューします。手ごろな価格の入門モデルです

【入門モデル】赤外線カメラで温度を撮影しよう！「Hikmicro Eco Lite」をレビューします。手ごろな価格の入門モデルです

 【超軽量・大画面】デザインと質感も頂点だぞ！「ASUS Zenbook SORA 16 UX3607OA」はとんでもない完成度でした

【超軽量・大画面】デザインと質感も頂点だぞ！「ASUS Zenbook SORA 16 UX3607OA」はとんでもない完成度でした

 【小型でカッコいい】75％の小型キーボードは半スケルトンで光りまくり。超軽量ワイヤレスマウスと同時レビューします。「YUNZII B75PRO MAXキーボード＆M1マウス」レビュー

【小型でカッコいい】75％の小型キーボードは半スケルトンで光りまくり。超軽量ワイヤレスマウスと同時レビューします。「YUNZII B75PRO MAXキーボード＆M1マウス」レビュー
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価_icon

戸田覚ガジェット【辛口】点数評価

YouTube チャンネル登録者数 30.30万人 3199 本の動画
IT機器、ガジェットの最新モデルをキャリア30年超のベテランが【辛口レビュー】。使いこなしなどのワザもお届けします！
youtube.com/channel/UC-IdN5EFZvzzZGqgul8eXKQ YouTube