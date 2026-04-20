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【これは便利だ】AndroidにAirDropがキタ！ GalaxyやPixelがiPhoneやMacとエアドロできるぜ！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚が、YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で動画を公開した。これまでOSの壁により直接のデータ共有が難しかったAndroid端末とiPhoneやMacとの間で、AirDropのように手軽にファイルを送受信できるようになった検証結果を紹介している。



iPhoneを選ぶ大きな理由として挙げられがちなAirDrop機能だが、戸田は「かなりできるようになった」と語り、一部のAndroidでも同様のやり取りが可能になったことを説明。検証では、iPhoneから「Pixel 10 Pro XL」への画像送信や、その逆の手順を実演した。iPhone側からAirDropを開くと送信先にPixelが表示され、Android側の「Quick Share」機能を使って簡単に画像を受け取る様子が収められている。



また、AndroidからMacBookへ送信するテストでは、事前の設定変更が成功の鍵となる。MacBook側のコントロールセンターでAirDropの設定を開き、対象を「すべての人」に変更することで、Androidの送信先にMacBookが表示されるようになる。画像だけでなく、PDFなどの資料も瞬時に共有できる利便性の高さを確認した。一方で、「Nothing Phone(3)」のように送受信できない機種もあるため、すべてのAndroidで利用できるわけではない点には注意が必要だ。



これまでOSの違いがデータ共有の大きなハードルとなっていたが、機種や設定次第で手軽にファイルをやり取りできるようになった意義は大きい。友人やビジネスの現場でのデータやり取りが格段にスムーズになり、今後のデバイス選びの基準にも新たな選択肢をもたらすことになりそうだ。