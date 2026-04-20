ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、周りのあらゆる大切な人への“感謝”や“愛”の気持ちを伝えるスペシャル・プログラム「Thanks Love Month 2026（サンクス・ラブ・マンス 2026）」を期間限定で開催。

「母の日」や「父の日」など、感謝を伝えるシーズンとして定着している期間に、お母さんやお父さんへの感謝にとどまらず、パートナー、友人、同僚など、自身を取り巻くあらゆる大切な方への感謝や賞賛、労いの気持ちを伝えるための感謝月間として実施されます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Thanks Love Month 2026（サンクス・ラブ・マンス 2026）」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

実施期間：2026年5月8日（金）〜 6月21日（日）

「母の日」や「父の日」があり、感謝を伝えるシーズンとして定着している期間に、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが「「Thanks Love Month 2026」を実施。

ライフスタイルや家族の形、感謝の伝え方に広がりがある今の時代に寄り添い、お母さんやお父さんへの感謝にとどまらず、パートナー、友人、同僚など、自身を取り巻くあらゆる大切な方への感謝や賞賛、労いの気持ちを伝えるための感謝月間として展開されます。

「ありがとう」を伝えたい相手は人それぞれ、さまざまな大切な人が思い浮かぶはず。

2025年に引き続き2026年も「今日は、誰の日にしますか？」をテーマに、普段は少し照れくさい「ありがとう」の気持ちを素直に伝えられるよう、ゲストの気持ちを後押しする大切な機会がパーク内外で提供されます。

5年目を迎えて、さらに進化するパーク内での取組みやパートナー企業やホテルでも感謝を伝える取組みを紹介していきます☆

【NEW】グリーティング・ショー「ギフト・オブ・サンクス 〜サンクス・ラブ・マンス〜」

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催日：5月9日（土）・10日（日）、5月16日（土）・17日（日）、5月23日（土）・24日（日）、5月30日（土）・31日（日）、6月6日（土）・6月7日（日）、6月13日（土）・14日（日）、6月20日（土）・21日（日）

開催場所：ステージ 22 TM前

「サンクス・ラブ・マンス」の開催5年目を迎え、ついにパーク内にグリーティング・ショーが初登場。

地域連携のもと、大阪・関西万博 大阪ヘルスケアパビリオンの屋外リボーンステージなどで期間限定のショーを披露しましたが、ついに2026年はパークでも、“ありがとう”の花を咲かせるダンスが披露されます。

期間中、言葉にするのがちょっと照れくさい感謝の気持ちを、思わず口にしたくなるショーが登場。

リズミカルな音楽に合わせてパークの仲間たちと一緒に楽しく踊って「ありがとう」を贈り合うことができます。

※画像はイメージです

※当日、予告なく開催場所が変更になる場合があります。開催時間はショー・スケジュールを確認ください(来場日の約1週間前より掲載されます)

サンクス・ラブ・グリーティング

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催場所：エントランス付近やキャノピー下など ※当日、予告なく開催場所が変更になる場合があります

体験すれば、自然に「ありがとう」を伝えたくなる、 サンクス・ラブ・グリーティングを実施。

パークの仲間たちがあなたの気持ちを後押しする、このイベントだけのスペシャル・グリーティングです。

【RENEW】サンクス・ラブ・ステッカー

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

配布場所：パーク内クルーの方に確認ください

大切な人への感謝の気持ちを届けてくれる、特別なステッカーが、2026年も新しいデザインにリニューアルして登場！

クルーからもらったら、早速好きなところにペタリと貼り付けてください。

このステッカーを貼っていると、クルーの方からの声かけや、パークの仲間たちからのかわいいアクションがあるかもしれません☆

※ステッカーはなくなり次第、配布終了となります

【RENEW】サンクス・ラブ・カード

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

配布場所：パーク内クルーの方に確認ください

ありがとうの気持ちを自然に伝えられるメッセージカード。

クルーの方からカードを受け取ったら、思い浮かんだ大切な人への感謝の気持ちを綴ってみてください。

※カードはなくなり次第、終了となります

サンクス・ラブ・フォトプロップス

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催場所：パーク中

フォトプロップスを持ったクルーの方に会うことで楽しめる、記念撮影。

大切な人への「ありがとう」の気持ちを、フォトプロップスで表現できます。

“Thank you”をテーマにしたBGMを聞きながら、大切な人に「ありがとう」を伝えよう

開催場所：キャノピー下

イベントの期間中、“Thank you”をテーマにしたBGMプレイリストが登場。

大切な人への「ありがとう」の気持ちを、“Thank you”をテーマにしたBGMに乗せて伝えることができます。

パートナー企業およびパートナーホテル各社、ユニバーサル・シティウォーク大阪「サンクス・ラブ・カード」配布と特別サイネージ掲出

実施パートナー企業（英語社名アルファベット順）：株式会社エディオン／伊藤ハム株式会社／日本航空株式会社／株式会社JTB／JCOM株式会社／日本電気株式会社／ネットワンシステムズ株式会社／ニチバン株式会社／NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社／日本生命保険相互会社／株式会社NTTドコモ／山九株式会社／サンスター株式会社実施ホテル／施設（順不同）：オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ／ザ シンギュラリ ホテル & スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン／ホテル近鉄ユニバーサル・シティ／ホテル京阪 ユニバーサル・タワー／ホテル ユニバーサル ポート／ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ／各アライアンスホテル／各アソシエイトホテル／ユニバーサル・シティウォーク大阪

期間中、パートナー企業各社やパートナーホテル各社とユニバーサル・シティウォーク大阪では限定メッセージカードを配布。

パートナー企業では、各社の従業員の方への配布が行われるなど、「ありがとう」の輪がさらに広がっています。

さらに、パートナーホテルではかわいい「サンクス・ラブ・マンス」オリジナルのサイネージ前で、大切な人に感謝の気持ちを伝えながら一緒に写真撮影も可能です。

※一部ホテル／施設で実施されます。実施状況や設置場所は各ホテル、各施設に確認ください

【NEW】「OMO7大阪(おも) by 星野リゾート」のホテル外壁に「Thanks Love Month」の花が咲くライティングショーを開催

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間：2026年4月27日（月）〜6月21日（日）

開催場所：OMO7大阪 ホテル外壁

開催時間：18時〜22時の間 10分間隔で開催（一部開催しない時間帯があります）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのアライアンスホテルとして連携するOMO7大阪 by 星野リゾートにて、ホテルの外壁を演出照明のスクリーンとして活用し、「サンクス・ラブ・マンス」のテーマにちなんだライティングショーを開催。

ホテルの外壁に巨大な花が咲き誇るなか、大切な人へありがとうの感謝の言葉を伝えることができます。

※諸事情により中止、または内容が変更になる可能性があります。

社内でも、感謝を言葉で伝える文化を。パートナー企業でも活動拡大中

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

大型のバナーを活用し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの社員同士でも「ありがとう」を伝え合うキャンペーンも同期間中に開催。

メッセージカードに見立てた花びらの一枚一枚に、普段伝えられていなかった同僚への感謝の言葉をつづります。

パートナー企業各社でも、従業員向けの施策として高い評価を得ており、実施する企業が年々増加中です。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

実施企業/施設一覧（英語社名アルファベット順）：伊藤ハム株式会社／株式会社JTB／ニチバン株式会社／NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社／株式会社NTTドコモ／山九株式会社／サンスター株式会社／サントリー株式会社／ユニバーサル・シティウォーク大阪その他の賛同企業各社（英語社名アルファベット順）：イオンフィナンシャルサービス株式会社／B-R サーティワン アイスクリーム株式会社／株式会社ジェーシービー／キユーピー株式会社／株式会社ローソン／NTTドコモビジネス株式会社／三井住友カード株式会社

合同会社ユー・エス・ジェイの社内では2026年はバナーに加えて「ウッディ・ウッドペッカー」「やウィニー・ウッドペッカー」が飛び出すメッセージカードの配布も実施中。

社員同士だけではなく、家族や友人にも感謝の気持ちを伝えるツールとして活用してもらえればと考えたものです。

5年目を迎え、ついにパーク内でのグリーティング・ショーが初登場する、“感謝”と“愛”を拡げる感謝月間。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが2026年5月8日より実施する「Thanks Love Month 2026（サンクス・ラブ・マンス 2026）」の紹介でした☆

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