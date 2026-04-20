BTS V、まさかのポケパークに出現！ 「オーラすごい」「伝説ポケモン降臨レベル」ファン驚き
BTS Vが、4月19日（日）に自身のInstagramを更新。今年2月にオープンした『ポケットモンスター』初の屋外常設施設のポケパーク カントーをお忍びで訪れた写真を公開した。
【写真】変装しても芸能人オーラダダ漏れ！ BTS Vがポケパークを満喫する様子ほか（8枚）
■帽子とマスクでは隠しきれないオーラ放つ
4月17日（金）と4月18日（土）に7年ぶりの日本公演「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN JAPAN」を実施したBTS。
その興奮も冷めやらぬ翌日の4月19日（日）にVは「マサラタウンから始めます」と、ポケパーク カントーを満喫する様子をアップした。
投稿にはコダックの帽子をかぶって変装なしで写るVや、帽子とマスクを身に着けて変装するも立ち姿からオーラが漏れているVの姿が。
思いもよらぬ訪問先にファンからは「予想外すぎる」「全然予約取れないのにすごい」「オーラ隠せてない」「伝説ポケモン降臨レベル」などと驚きの声が上がっている。
引用：「V」Instagram（＠thv）
【写真】変装しても芸能人オーラダダ漏れ！ BTS Vがポケパークを満喫する様子ほか（8枚）
■帽子とマスクでは隠しきれないオーラ放つ
4月17日（金）と4月18日（土）に7年ぶりの日本公演「BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’ IN JAPAN」を実施したBTS。
その興奮も冷めやらぬ翌日の4月19日（日）にVは「マサラタウンから始めます」と、ポケパーク カントーを満喫する様子をアップした。
投稿にはコダックの帽子をかぶって変装なしで写るVや、帽子とマスクを身に着けて変装するも立ち姿からオーラが漏れているVの姿が。
思いもよらぬ訪問先にファンからは「予想外すぎる」「全然予約取れないのにすごい」「オーラ隠せてない」「伝説ポケモン降臨レベル」などと驚きの声が上がっている。
引用：「V」Instagram（＠thv）