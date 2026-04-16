バレてないのに不安になる。不倫中の“罪悪感”との向き合い方
周りの誰にも知られていない。彼との関係も表面上は何も問題がない。それなのに、なぜか気持ちが落ち着かない。そんな、ふとした瞬間に感じる不倫への不安や後ろめたさ。その正体は“罪悪感”かもしれません。
“見えないストレス”として残り続ける
罪悪感は、はっきりした形ではなく、じわじわと積み重なっていくもの。楽しい時間のあとに急に不安になったり、何気ない瞬間に気持ちが沈んだりします。普段自覚しにくい分、知らないうちに心を消耗していくのです。
「正当化」と「違和感」の間で心が揺れる
「お互い納得している関係だから」と考えて気持ちを整理しようとしても、どこかで引っかかる感覚が残ることがあります。頭では納得しようとしても、感情がついてこない。そのズレが、不安やモヤモヤにつながっていくのも現実です。
“自分の本音”に気づかないまま続けてしまう
罪悪感を感じるということは、どこかで「このままでいいのか」と思っているサイン。でも、その感覚に向き合わないまま関係を続けると、違和感だけが積み重なり、気づいたときには大きなストレスになっていることもあります。
罪悪感は無理に消すものではなく、“違和感に気づくための感覚”です。見て見ぬふりをするのか、それとも一度立ち止まって考えるのか。どちらを選ぶかで、この先の気持ちの軽さは変わっていきます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼結局大事なのは自分。不倫が“奥さんバレした瞬間”男性が取りがちな行動