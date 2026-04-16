SHIROアイスミント新作で夏を快適に♡ひんやり続く最強クールケア登場

猛暑が当たり前になりつつある今、ひんやりとした心地よさを求める方に注目したいのがSHIROの「アイスミント」シリーズ♡今年はさらに進化し、シリーズ史上最強レベルの清涼感を叶える新作が登場しました。肌をケアしながらクールダウンできる、夏の救世主のようなアイテムたちです。

ひんやり続く最強クール処方

「アイスミントボディローションエクストラクール」50mL／2,860円は、従来品の約1.7倍2のメントール1を配合。

ひと塗りで火照った肌をしっかりクールダウン6し、ゆず果実エキス4やシアバター*7が潤いを与えます。軽やかなジェルタイプでベタつきにくく、入浴後や外出前のケアにもぴったりです。

さらに「アイスミントボディミストエクストラクール」80mL／2,860円は、約3.5倍8のメントール1を配合した爽快ミスト。

柑橘系とミントの香りで気分までリフレッシュしながら、外出先でも手軽にクールケアが可能です。

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紫外線ケアも叶う新アイテム

今回初登場となる「アイスミントエッセンスUV」30g／3,300円は、日焼け止めとスキンケアを兼ね備えた注目アイテム。

SPF34PA＋＋で紫外線から肌を守りながら、ゆずや日高昆布などの保湿成分が肌を整えます。塗った瞬間からひんやりとした使用感で、暑い日も快適に過ごせます。

［使用上の注意］メントール*1配合のため刺激を感じる場合があります。

シリーズラインアップも充実

「アイスミント」シリーズは全8アイテムを展開。

・ボディミスト50mL／1,980円

・ボディローション190mL／2,530円

・シャンプー280mL／3,300円

・コンディショナー270g／3,300円

・ボディスクラブ110g／3,080円

用途に合わせて使い分けることで、より効果的に冷感ケアを取り入れられます。

※シャンプー、コンディショナー、ボディスクラブは在庫限りで販売終了

SHIROで夏をもっと心地よく♡

SHIROのアイスミントシリーズは、暑さに悩む毎日に寄り添う頼れる存在。ひんやりとした清涼感とスキンケア効果を両立し、日常をより快適にしてくれます。

自分用にはもちろん、夏のギフトとしてもおすすめ。これからの季節を心地よく乗り切るために、ぜひ取り入れてみてください♪