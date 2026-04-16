精神科医らが解説する大人の愛着障害「ごめんなさい」が口ぐせの本当の理由
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルス」が、「大人の愛着障害不安型の5つの特徴」と題した動画を公開した。動画では、人間関係における「不安型愛着スタイル」の概要や特徴を紐解き、改善への道筋を示している。
動画の冒頭では、親しい関係ができると「いつか嫌われる」という不安に苦しむ状態を「不安型愛着スタイル」と定義。泣けば親が来てくれるといった「この世界は安全だ」という心の土台が、子供の頃の親の一貫しない態度によって築かれなかったことが根本的な原因であると解説した。
続いて、不安型の5つの特徴として、「既読スルーが心を壊す」「好きな人にはしがみつく」「相手の言動に敏感」「『ごめんなさい』が口ぐせ」「一人でいると消えてしまうような感覚」を列挙した。特に連絡の返信が来ないことへの恐怖を、「子どもが母親から見捨てられるような感覚」と表現。また、「しがみつき」は「親を失いたくない子供がとる行動」であるなど、幼少期の経験と大人の心理状態を結びつけて分かりやすく描写している。
動画の最後では、「不安型愛着スタイルも一生固定したものではありません」と明言。一貫して温かく、安定した関わりをしてくれる人との付き合いを重ねることで、健康的な愛着スタイルへと変わっていくと結論づけた。
動画の冒頭では、親しい関係ができると「いつか嫌われる」という不安に苦しむ状態を「不安型愛着スタイル」と定義。泣けば親が来てくれるといった「この世界は安全だ」という心の土台が、子供の頃の親の一貫しない態度によって築かれなかったことが根本的な原因であると解説した。
続いて、不安型の5つの特徴として、「既読スルーが心を壊す」「好きな人にはしがみつく」「相手の言動に敏感」「『ごめんなさい』が口ぐせ」「一人でいると消えてしまうような感覚」を列挙した。特に連絡の返信が来ないことへの恐怖を、「子どもが母親から見捨てられるような感覚」と表現。また、「しがみつき」は「親を失いたくない子供がとる行動」であるなど、幼少期の経験と大人の心理状態を結びつけて分かりやすく描写している。
動画の最後では、「不安型愛着スタイルも一生固定したものではありません」と明言。一貫して温かく、安定した関わりをしてくれる人との付き合いを重ねることで、健康的な愛着スタイルへと変わっていくと結論づけた。
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