トレーニングジムを運営するRIZAPグループが、「建設業界」への参入を発表しました。いったい、建設にどう“コミット”するのでしょうか？

【写真を見る】RIZAPが建設業界に突然の参入「中間マージン排除し、専門の企業と繋がっていく」資材調達から施工まで一括で手がける

最近、街のあちこちで見かけるようになった24時間ジム、「chocoZAP」。きょう、1年間に1020店舗もオープンさせたとして、ギネス世界記録に認定されました。

そんなRIZAPグループから驚きの発表が…

RIZAPグループ 瀬戸健 社長

「ライザップ建設スタートします」

「chocoZAP」を急拡大させたノウハウを活かし、建設業界に参入。資材の調達から施工までを一括で手がける事業を始めるというのです。

建設業界では資材価格の高騰や人手不足、さらに、複数の業者が間に入ることで利益が分散しやすいなどの課題があります。

RIZAPグループ 瀬戸健 社長

「多重下請け構造においても中間マージンを排除して、直接的に様々な専門の企業と繋がっていく。建設の常識を覆していく」

ライザップ建設では人材育成も行うとしていて、今後、500人規模の“建設のプロ”を育てるとしています。

トレーニングジムの運営から建設業界への突然の参入。果たして、“結果にコミット”できるのでしょうか？