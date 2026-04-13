汚れを効率よく落とせるカーシャンプーなら泥汚れや雨ジミをしっかり落としつつ、短時間で洗車を済ませられる。面倒でおろそかになりがちな洗車は、カーシャンプーで時短してサクッと済ませたい。

今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているカーシャンプーTOP10を紹介する。

※本記事は2026年2月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 カーシャンプー ランキング 1位

オートバックス 1位 シュアラスター カーシャンプー1000

きめ細かな泡立ちと扱いやすさで定番人気を誇るモデル。

シュアラスター公式でも、ノーコンパウンド・全塗装色対応・コーティング施工車にも使いやすいシャンプーとして案内されており、迷ったときに選びやすい一本だ。

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イエローハット 1位 シュアラスター カーシャンプー1000

オートバックスと同じく1位を獲得。

店舗を問わず支持されていることに加え、公式でも泡立ちの良さとやさしい洗浄性が特長として案内されており、カーシャンプー選びの基準になりやすい定番商品といえる。

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売れ筋 カーシャンプー ランキング 2位

オートバックス 2位 サンテック ドデカシャンプー 2L

大容量でコストパフォーマンスが高く、気兼ねなく使いやすいモデル。

サンテック公式でも、全塗装色対応で2Lの大容量タイプとして案内されており、たっぷり使いたいユーザーに向いている。

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イエローハット 2位 ジョイフル オールカラーシャンプー 2L YP150-A

ボディカラーを問わず使える、たっぷり2Lの大容量カーシャンプー。

ジョイフル公式では、クリーミーな泡立ちとスピーディーな泡切れを特長とする濃縮タイプとして案内されており、日常的に洗車をするユーザーやコストパフォーマンスを重視する人に向いている。

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売れ筋 カーシャンプー ランキング 3位

オートバックス 3位 プロスタッフ CCウォーターゴールド シャンプー

洗浄力に加え、コーティング施工車との相性も意識した人気モデル。

プロスタッフ公式でも、ノーコンパウンド・中性タイプで、コーティング施工車にも適したシャンプーとして案内されている。

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イエローハット 3位 ジョイフル コーティングシャンプー J-558

コーティング被膜を守りながら汚れを落とせる、コーティング車向けの大容量シャンプー。

ジョイフル公式では、「汚れを落としてコーティング被膜を保護。ガンコな汚れもクリーミーな泡で分解・洗浄」 とうたわれており、冬場でも手早くしっかり洗いたいユーザーに向いている。

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オートバックス 4位～10位

4位：AQ. 泡もっこシャワー用シャンプー 1L

5位：ペルシード PCD100 ドロップシャンプー

6位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31

7位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー

8位：KeePer コーティング専門店のカーシャンプー

9位：ペルシード PCD21 ペルシードピュアシャンプー

10位：ウィルソン 泡仕立てシャンプーコーティング

イエローハット 4位～10位

4位：シュアラスター ワックスシャンプー S-31

5位：KeePer カーシャンプー I-01

6位：プロスタッフ CCウォーターゴールド シャンプー

7位：SONAX グロスシャンプー

8位：シュアラスター クリーナーシャンプー S-32

9位：プロスタッフ ガチアワ コーティング S185

10位：リンレイ ウルトラハード2WAYシャンプー

まとめ

2026年2月のカーシャンプーランキングでは、

シュアラスター「カーシャンプー1000」が両店舗で上位に入り、定番としての強さを見せた。

また、大容量タイプ、コーティング車対応タイプ、洗浄と仕上がりのバランスを意識したタイプがそれぞれ支持されており、用途に応じた選び分けが進んでいることも分かる。

寒い時期は洗車の負担が増しやすいからこそ、

扱いやすく、実際に売れている定番モデルを基準に選ぶのが近道だ。

迷ったときは、今回のような売れ筋上位モデルを参考にしたい。