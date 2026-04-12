春だ！ イメチェンだーーッ！【40・50代】大人が即こなれる♡「大人の今っぽボブ」

春らしい空気を感じると、ヘアスタイルをがらっと変えてみたくなるもの。今回は、春らしい抜け感を演出できそうな「大人の今っぽボブ」をご紹介します。大胆なカットやアレンジはしなくても、今っぽさを取り入れられるので、イメージチェンジしたい40・50代にぴったり。大人世代のお手本ボブを早速チェックしていきましょう。

クビレがおしゃれな外ハネボブ

首に沿ったクビレのあるシルエットで、今っぽい外ハネボブ。首の位置で自然に外ハネになるため、乾かすだけで簡単にスタイリングできるところも嬉しいポイントです。トップのレイヤーが長めで、まとまりやすく扱いやすそう。広がりやパサつきが気になる大人世代も、ほど良い毛量調整により理想のシルエットが目指せるかも。

ふんわりとボリュームを出したレイヤーボブ

こちらは、軽やかに仕上げたレイヤーボブ。風に揺れるような動きで、春の装いをより魅力的に見せてくれるかも。トップはふんわりと、ナチュラルな立体感がアップ。髪のボリュームダウンやペタンコ髪が気になっている人は、ぜひ参考にしてみて。 おしゃれなだけでなく、大人女性の髪の悩みに寄り添ってくれそうです。

やさしい丸みが大人かわいいコンパクトボブ

こちらは、首元をすっきりと見せたコンパクトなボブ。明るいカラーを合わせて春らしく仕上げています。ヘアスタイリストの@nodiss_miukさんによると、「毛先をほんのり巻くだけで柔らかさが増して可愛いです」とのこと。スタイリングしやすく朝の時短になりそうです。

今っぽさを演出できるぱつっとボブ

こちらは、毛先をぱつっと揃えたクールなボブ。ハイライトが白髪を自然に馴染ませながら、立体感を演出しています。ヘアスタイリストの@yuuna__iwamaさんは、「シンプルスタイルはバームでツヤ感を出して」とコメント。今っぽいスタイリングと相まって、トレンド感のあるおしゃれを楽しめそうです。

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※こちらの記事では@kitadani_koujiro様、@nodiss_miuk様、@yuuna__iwama様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Nakazono Sayuri