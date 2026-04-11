「10年間、本気の恋をしてこなかった」と明かす西東京市議会議員のいずみが、元Jリーガーのゆうととヘリデートを敢行。「3年ぶり」という手繋ぎ指令に、女性議員が嬉しそうな表情を見せた。

【映像】元Jリーガーとデートする現役女性市議会議員（実際の映像）

4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにしてきた恋や自分自身と向き合う。スタジオ見届け人は、アレン様、実業家のひろゆき、俳優の真木よう子、モデル・俳優の玉城ティナ。

ヘリに乗り込んだいずみとゆうとに、「ヘリコプターに乗っているあいだ、手を繋ぎましょう」という“恋のおくすり”が処方される。いずみは「えっ、ずっと？やばい！」と叫びつつ、ゆうとから手を差し出されると「手おっきい。やばくない？」と緊張を隠せない。上空からの景色を眺めながら、いずみは「なんか手を繋ぐのとか…めっちゃ多分3年ぶりぐらい。本当になかったから。処方箋が必要だったから」と赤裸々に告白した。

この日に一度地元に帰らなければいけないいずみは「やだ、もう本当にやだよ帰るの」とポツリ。いずみは「仕事も大事だしね」と納得させるも、ゆうとは「もちろんね。今頑張りどきだしね。でもそんな事やってるとどんどんでも恋愛できなくなって、婚期遅れていっちゃう」と自身の向けても冷静な一言。いずみは「やばーい！ そんなこと言わないで。ちょっとまずは市民のために働いてきて、また沖縄に戻ってきたいなと思います」と笑顔で決意を語っていた。

『恋愛病院』の参加メンバー

本番組に参加するのは、元政治家のしんじ（石丸伸二/43歳）、『ごくせん』や『半沢直樹』など名作ドラマに出演した俳優のひでお（石黒英雄/37歳）、「令和の虎」総合演出で実業家のりゅうせい（桑田龍征/40歳）、元Jリーガーで料理研究家のゆうと（小泉勇人/30歳）、フリーアナウンサーのまさかつ（雫石将克/32歳）の男性メンバー5名と、現役東京大学大学院生でミス東大2020・ミスキャンパス2021グランプリのあさ（神谷明采/25歳）、西東京市市議会議員で元小学校教諭のいずみ（千間泉実/33歳）、会社員兼タレントで現在シングルマザーのエリナ（平川愛里菜/33歳）、元トップグラドルのなつこ（辰巳奈都子/38歳）、元自動車整備士で現在は整備士支援会社を経営するはるか（池田陽花/30歳）の女性メンバー5名。