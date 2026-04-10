ペロっと完食しちゃう美味しさ！！【スタバ】マニア大絶賛の「スイーツ」

【スターバックス】でブレイクタイムを満喫するなら、お供に「スイーツ」を味わいませんか？ ショーケースを賑わせる種類豊富なスイーツ系メニューの中には、マニアが「おいしすぎてペロリと完食」とコメントするほど、美味しいケーキもあるのだとか。頑張った自分へのご褒美に選ぶのもおすすめです。今回は、クリーム好きや紅茶好きなら特にチェックしてほしい、魅惑のスイーツをご紹介します。

優しい甘さに癒されそう！

クリームをたっぷりと塗った、プチ贅沢を楽しめそうな「クリームシフォンケーキ」。シンプルな分、素材の味わいをしっかりと楽しめそうです。インスタグラマー@j.u_u.n__starbucksさんは、「シフォンは生地がしっとりもちふわ 」「クリームも優しい甘さでおいしい」と感想をコメント。軽い口当たりも相まって、食後のデザートにも食べやすいかもしれません。

アールグレイが香るリッチなチーズケーキ

「甘過ぎなくて 重くなくて おいしすぎてペロリと完食」「これ、めちゃくちゃおいしい」と、@j.u_u.n__starbucksさんが絶賛している「アールグレイ バスクチーズケーキ」も必見。アールグレイの香りがプラスされたバスクチーズケーキは、豊かな紅茶の香りとコクのあるチーズケーキの味がまざりあい、リッチな気分に浸れそう。天面はこんがり焼き色が付き、香ばしい風味も良いアクセントとして楽しめるかも。テイクアウトして、手土産にするのも良さそうです。

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino