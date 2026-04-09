“すごいパン”と“すごいジェラート”が加わって「完全メシ」のラインナップがパワーアップ！デニーズではコラボメニュー登場！
日清食品の「完全メシ」は厚生労働省の「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン、ミネラルなど33種の栄養素とおいしさの完全なバランスを追求したブランド。今回、新たに「完全メシ BREAD」、「冷凍 完全メシ DELI ジェラート」が登場。さらに、外食チェーンの「デニーズ」で「完全メシ×デニーズ」コラボメニュー2品を発売する。
【写真】初のパン商品「完全メシ BREAD」
■最高にジャンク！なのに最高にヘルシー！
これまで「カレーメシ」をはじめとするライス、「汁なしカップヌードル」などの麺のほか、パスタソースやレトルトカレー、スープのほか、冷凍の「完全メシ DELI」やドリンクを展開してきた。一見ジャンクなインスタントフードのようだが、ビタミン、ミネラルなど33種の栄養素を調整し、カロリー控えめで、塩分量も抑え、タンパク質も摂れる、夢のようなフード。
未病対策先進国を実現すべく、「世界をもっと健康に、もっとハッピーに」を目指しているブランドが「完全メシ」。今回、新たなカテゴリーとして、2026年3月23日から「完全メシ BREAD」が登場。主食として米飯や麺と並び、日本人の食生活で欠かせないパンを販売する。
「完全メシ」として初のパン、「完全メシ BREAD」はふわふわ食感のパン生地が特徴。口溶けがよく、優しい甘さのチョコクリームを包んだ「完全メシ BREAD チョコクリーム」と、タマネギのコクとスパイスの辛さをきかせたカレーフィリングを包んだ「完全メシ BREAD カレー」の2種が発売となった。
どちらも常温で保存ができ、賞味期限が製造日から90日となっているので、ストックしておくにも便利。しっかり食事を摂る時間がないときや、小腹が空いたときなど、手軽に栄養バランスのいいパンが食べられる。
また、2026年3月24日から、日清食品グループ オンラインストアで「冷凍 完全メシ DELI ジェラート」の販売を開始。これまでなかったデザートカテゴリーで、甘いデザートには罪悪感を持ちそうだが、そこは「完全メシ」。おいしく食べながらセルフメンテに役立つという画期的な商品になっている。
ジェラートは6種あり、選ぶ楽しみも。濃厚な風味とコクのある味わいの「ピスタチオジェラート」、華やかで芳醇な果実感が広がる「マンゴージェラート」、いちごの甘酸っぱさと練乳の甘さがマッチした「ストロベリージェラート」、国産抹茶の旨味とまろやかな甘味の「抹茶ジェラート」、カカオのほろ苦さが感じられる「チョコレートジェラート」、シチリア産のレモンのさわやかな香りが印象的な「レモンジェラート」とバラエティ豊かなラインナップ。おやつや食後のデザートタイムが楽しくなりそうだ。
■デニーズのグランドメニューに“完全メシ”
そして今回、全国規模の外食チェーンで初のグランドメニューに「完全メシ」が登場する。2026年3月25日から、全国のデニーズの店舗で「完全メシ ジャンバラヤ」と「完全メシ 海老グラタン」を発売。デニーズがこだわるおいしさはそのままに、新しい価値をプラスしたメニューが誕生した。
「完全メシ ジャンバラヤ」は、スパイシーなピラフに甘味と酸味のバランスが絶妙なトマトソースを合わせ、具材をたっぷり加えた人気メニュー。「完全メシ 海老グラタン」は現在、グランドメニューとしては販売していないが、過去に人気だったメニューで復刻を望む声の多かった商品。オマール海老が香るクリーミーなホワイトソースとペンネを合せてじっくりと炊き上げ、海老を加えた贅沢な一皿になっている。
日清食品とデニーズの開発チームが丸2年かけて開発した自信作で、外食に求められるおいしさや満足感がありながらも、33種の栄養素とのバランスを調整。栄養もおいしさも、どっちも欲張れる新しい外食体験が楽しめる。
新しいカテゴリーの商品が加わって、ますまず充実した「完全メシ」。日々の食事としてはもちろん、捕食やデザート、外食まで、さまざまなシーンで33種類の栄養素とおいしさのバランスを追求した「完全メシ」が味わえる。
取材・文＝岡部礼子
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】初のパン商品「完全メシ BREAD」
これまで「カレーメシ」をはじめとするライス、「汁なしカップヌードル」などの麺のほか、パスタソースやレトルトカレー、スープのほか、冷凍の「完全メシ DELI」やドリンクを展開してきた。一見ジャンクなインスタントフードのようだが、ビタミン、ミネラルなど33種の栄養素を調整し、カロリー控えめで、塩分量も抑え、タンパク質も摂れる、夢のようなフード。
未病対策先進国を実現すべく、「世界をもっと健康に、もっとハッピーに」を目指しているブランドが「完全メシ」。今回、新たなカテゴリーとして、2026年3月23日から「完全メシ BREAD」が登場。主食として米飯や麺と並び、日本人の食生活で欠かせないパンを販売する。
「完全メシ」として初のパン、「完全メシ BREAD」はふわふわ食感のパン生地が特徴。口溶けがよく、優しい甘さのチョコクリームを包んだ「完全メシ BREAD チョコクリーム」と、タマネギのコクとスパイスの辛さをきかせたカレーフィリングを包んだ「完全メシ BREAD カレー」の2種が発売となった。
どちらも常温で保存ができ、賞味期限が製造日から90日となっているので、ストックしておくにも便利。しっかり食事を摂る時間がないときや、小腹が空いたときなど、手軽に栄養バランスのいいパンが食べられる。
また、2026年3月24日から、日清食品グループ オンラインストアで「冷凍 完全メシ DELI ジェラート」の販売を開始。これまでなかったデザートカテゴリーで、甘いデザートには罪悪感を持ちそうだが、そこは「完全メシ」。おいしく食べながらセルフメンテに役立つという画期的な商品になっている。
ジェラートは6種あり、選ぶ楽しみも。濃厚な風味とコクのある味わいの「ピスタチオジェラート」、華やかで芳醇な果実感が広がる「マンゴージェラート」、いちごの甘酸っぱさと練乳の甘さがマッチした「ストロベリージェラート」、国産抹茶の旨味とまろやかな甘味の「抹茶ジェラート」、カカオのほろ苦さが感じられる「チョコレートジェラート」、シチリア産のレモンのさわやかな香りが印象的な「レモンジェラート」とバラエティ豊かなラインナップ。おやつや食後のデザートタイムが楽しくなりそうだ。
■デニーズのグランドメニューに“完全メシ”
そして今回、全国規模の外食チェーンで初のグランドメニューに「完全メシ」が登場する。2026年3月25日から、全国のデニーズの店舗で「完全メシ ジャンバラヤ」と「完全メシ 海老グラタン」を発売。デニーズがこだわるおいしさはそのままに、新しい価値をプラスしたメニューが誕生した。
「完全メシ ジャンバラヤ」は、スパイシーなピラフに甘味と酸味のバランスが絶妙なトマトソースを合わせ、具材をたっぷり加えた人気メニュー。「完全メシ 海老グラタン」は現在、グランドメニューとしては販売していないが、過去に人気だったメニューで復刻を望む声の多かった商品。オマール海老が香るクリーミーなホワイトソースとペンネを合せてじっくりと炊き上げ、海老を加えた贅沢な一皿になっている。
日清食品とデニーズの開発チームが丸2年かけて開発した自信作で、外食に求められるおいしさや満足感がありながらも、33種の栄養素とのバランスを調整。栄養もおいしさも、どっちも欲張れる新しい外食体験が楽しめる。
新しいカテゴリーの商品が加わって、ますまず充実した「完全メシ」。日々の食事としてはもちろん、捕食やデザート、外食まで、さまざまなシーンで33種類の栄養素とおいしさのバランスを追求した「完全メシ」が味わえる。
取材・文＝岡部礼子
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