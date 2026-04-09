250ワットの静かなる咆哮。ブラシレスモーターが刻む、衰えることのない圧倒的吸引力【アマゾンベーシック】の掃除機がAmazonに登場中‼
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暗闇の塵ひとつ逃さない。LEDライトと180度旋回ヘッドが、掃除の死角をゼロにする【アマゾンベーシック】の掃除機がAmazonに登場!
掃除の概念を根本から変える、高機能コードレスクリーナーが登場した。最大の特徴は、ヘッドブラシ自体が力強く回転する「自走式パワーヘッド」だ。指先で支えるような軽い力でもグングン前に進み、パワーブラシがカーペットの奥深くに潜む埃やゴミを徹底的に掻き出す。心臓部には250ワットの高性能ブラシレスモーターを搭載しており、製品寿命を大幅に向上させながら、微細な塵も見逃さない強力な吸引力を実現した。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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空気とゴミを遠心力で瞬時に分離するサイクロン式を採用しているため、空気の通り道が塞がらず、パワフルな清掃能力が最後まで持続する。さらに高性能HEPAフィルターを通すことで、排出される空気は驚くほどクリーン。人体にも環境にも優しい設計となっている。2000ミリアンペアアワーの大容量リチウムイオン電池により、セーブモードなら最大45分間の連続使用が可能だ。フローリング用のスティックから、階段や車内掃除に便利なハンディまで使い分けられる2WAY仕様が、家中のあらゆる場所を網羅する。
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操作性も極めて高く、左右180度に動く可動ヘッドと先端のLEDライトが、ソファの下や家具の隙間といった暗く狭い場所のゴミを鮮明に照らし出す。掃除が終われば、専用のスタンドに置くだけでスマートに保管でき、付属ブラシもまとめて収納できるため、リビングの美観を損なうこともない。
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この一台を手に取れば、重労働だった掃除が「軽快なルーティン」へと変わり、毎日をさらに清々しい気持ちで迎えられる。
暗闇の塵ひとつ逃さない。LEDライトと180度旋回ヘッドが、掃除の死角をゼロにする【アマゾンベーシック】の掃除機がAmazonに登場!
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