​​エミリン「超えるものがまだ」10年愛用中の信頼デオドラント「こればっか使ってる」

エミリンこと大松絵美さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【初めての店内撮影】緊急でコストコ買い放題したら１４万円分の大散財しちゃったけど幸せだったからまぁいいか！カッカッカッ！』の動画を投稿。お買い物の様子を公開してくれました。中には美容系アイテムを紹介してくれた場面も。

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■デオドラント

動画内に登場したのはこちら。

デオナチュレ/ソフトストーンW 税込990円（編集部調べ）

防臭や汗を抑えてくれるスティックタイプの制汗剤。大松さんは3本入りの大容量タイプを購入。

棚にこちらを見つけた大松さんは「脇の制汗剤もね、もう長年ずっとこれ使ってるんですけど」と愛用し続けている商品だと紹介。

続けて「これを超えるものがまだ出てない」「私これずっと、数年、10年前とかから使ってると思うんだけど」と長年の使用の中でも、より良い商品が出てこないと思うほどお気に入りのよう。

最後には「こんな継続してこればっか使ってるのないってくらい」と信頼しているアイテムの様子を覗かせていました。

■動画もチェック

動画内ではその他にも様々な購入品を紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。