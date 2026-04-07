ユニクロ「UT」×“トヨタの名車”がコラボ！ 2000GTやランドクルーザーをグラフィックで表現
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月13日（月）から、世界中で愛されるトヨタの名車をデザインした新作コレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】かっこいい！ 背面にランドクルーザーを施したデザインも
■4種の名車をフィーチャー
今回登場するのは、1937年の設立以来、多くの車を世に送り出してきたトヨタの名車を、グラフィックで表現したTシャツ全4種。
ラインナップには、「ランドクルーザー」、「カローラ」、「トヨタ 2000GT」、「ハイエース」という、それぞれの車種をフィーチャーしたデザインがそろう。
いずれも、アーティストの河村康輔氏が、各車種の持つ独自の魅力を視覚的にインパクトのあるグラフィックで仕上げており、ファンにはたまらないコレクションとなっている。
【写真】かっこいい！ 背面にランドクルーザーを施したデザインも
■4種の名車をフィーチャー
今回登場するのは、1937年の設立以来、多くの車を世に送り出してきたトヨタの名車を、グラフィックで表現したTシャツ全4種。
ラインナップには、「ランドクルーザー」、「カローラ」、「トヨタ 2000GT」、「ハイエース」という、それぞれの車種をフィーチャーしたデザインがそろう。
いずれも、アーティストの河村康輔氏が、各車種の持つ独自の魅力を視覚的にインパクトのあるグラフィックで仕上げており、ファンにはたまらないコレクションとなっている。