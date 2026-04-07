人気女性ユーチューバーのゼパさん（26）のXアカウントが6日更新され、急逝したとの情報が報告された。

同Xには「突然の報告で失礼いたします。ゼパが急逝いたしました。急な訃報となってしまったことを本人に変わりお詫び申し上げます。葬儀におきましては親族のみで執り行いました。故人が生前受け賜りましたご厚誼に深く御礼申し上げます」と記された。

また、ゼパさんが3月末に立ち上げた女性3人のYouTubeチャンネル「いぇーい」のメンバーも、同チャンネルの投稿欄で「当チャンネルのメンバーであるゼパの訃報につきまして、事実であることを確認いたしました。これから3人でたくさんの思い出を重ねていこうとしていた矢先の突然の出来事に、深い悲しみでいっぱいです。これまで過ごした時間に心から感謝するとともに、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。なお、投稿を予定しておりました未公開の動画につきましては、現在の状況を踏まえ慎重に検討しております。これからの活動を楽しみにしてくださっていた皆さまには、心より感謝申し上げます」と報告した。

ゼパさんはツインテールのビジュアルで、「お酒好き」キャラを打ち出し、飲みながらのトークやさまざまなショート動画などで人気となり、4月7日朝時点では公式YouTubeチャンネルの登録者数は約61.6万人に達していた。また自身のXも約27.8万ものフォロワーがいる。

直近のXは4月1日に更新されており「アルコール依存症の平均寿命は50歳くらいらしい。。もう半分過ぎたのか。。」と投稿していた。また個人チャンネルののYouTube動画は3月25日に更新されていた。

この情報に対し「信じられない…」「ご冥福をお祈りします」「本当にショックです」「嘘だって言ってくれ！！！！」などとショックを訴えるコメントが相次いで書き込まれている。