現代異能アクション『勇者のクズ』、キャスト出演特番放送決定
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『TVアニメ『勇者のクズ』第２クール放送直前特番』を放送開始当日の４月11日（土）夜８時より、独占無料生放送する。
『勇者のクズ』は、ロケット商会（原作）、ナカシマ723（作画）による人気漫画が原作。エーテル（魔力）強化手術によって“魔王”となったマフィアたちが裏社会を支配する東京を舞台に、それを討つ賞金稼ぎ＝“勇者”たちの戦いを描く現代異能アクション作品。フリーランスの勇者《死神》ヤシロと、自称「弟子」の女子高生・城ヶ峰の出会いをきっかけに、２人が裏社会の事件に巻き込まれていく物語が展開される。クズな師匠とまっすぐな弟子による凸凹コンビの掛け合いやハードな世界観と迫力のアクションが読者の支持を獲得。2026年１月より２クール連続でTVアニメ放送がスタートし、さらなる注目が集まっている。
このたび「ABEMA」にて独占無料生放送が決定した特別番組『TVアニメ『勇者のクズ』第２クール放送直前特番』では、第１クールの物語を振り返るほか、第２クールの見どころ紹介や作品にちなんだバラエティ企画、さらに最新情報の解禁まで盛りだくさんの内容でお届け。
また本番組に、印堂雪音役・春海百乃、《もぐり》のマルタ役・高戸靖広の出演が決定。さらに、特番に合わせ同日午後２時からと夜９時より、第１クールの全話無料一挙放送も決定。放送後１週間の無料配信も実施する。
なお、『勇者のクズ』は「ABEMA」で毎週木曜日夜25時30分より無料放送中。放送後1週間、最新話を無料で楽しめる。
(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ
『勇者のクズ』は、ロケット商会（原作）、ナカシマ723（作画）による人気漫画が原作。エーテル（魔力）強化手術によって“魔王”となったマフィアたちが裏社会を支配する東京を舞台に、それを討つ賞金稼ぎ＝“勇者”たちの戦いを描く現代異能アクション作品。フリーランスの勇者《死神》ヤシロと、自称「弟子」の女子高生・城ヶ峰の出会いをきっかけに、２人が裏社会の事件に巻き込まれていく物語が展開される。クズな師匠とまっすぐな弟子による凸凹コンビの掛け合いやハードな世界観と迫力のアクションが読者の支持を獲得。2026年１月より２クール連続でTVアニメ放送がスタートし、さらなる注目が集まっている。
また本番組に、印堂雪音役・春海百乃、《もぐり》のマルタ役・高戸靖広の出演が決定。さらに、特番に合わせ同日午後２時からと夜９時より、第１クールの全話無料一挙放送も決定。放送後１週間の無料配信も実施する。
なお、『勇者のクズ』は「ABEMA」で毎週木曜日夜25時30分より無料放送中。放送後1週間、最新話を無料で楽しめる。
(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ