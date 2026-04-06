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美容外科医の高須幹弥氏が自身のYouTubeチャンネルで「中川昭一元財務大臣の酩酊会見について思うこと」を公開した。2009年に物議を醸した中川氏の酩酊会見について、当時のマスコミ報道への疑問やネット上で囁かれる様々な説を交えながら、自身の見解と拭いきれない疑念を語っている。



動画公開の背景には、中川氏の妻・郁子氏がFacebookに酩酊会見の裏側について投稿し、ネットニュースになったことがある。これを受け、視聴者から意見を求められた高須氏は、当時テレビで会見を見ていた際から「両サイドの2人がですね、なんかサポートしないんですよねあんまり」と、同席していた人物の対応に疑問を抱いていたと明かした。



郁子氏の投稿（現在は削除）によれば、会見は一度キャンセルされたと伝えられ、ワインを一口飲み、記者から渡された薬を飲んで休もうとしたところ、急遽会見が行われることになったという。高須氏は、風邪薬や睡眠導入剤がアルコールと合わさることで作用が増強し、朦朧状態に陥った可能性を指摘。その上で、「じゃあなんであの記者会見ないってその後あってで薬渡して」と不自然な流れに言及し、「なんかすごく違和感があったんですよね」と語った。



さらに、中川氏の功績としてIMFへの大規模融資を提案したことを挙げる一方、米国債の購入要求を突っぱねていたという説にも触れた。日本がアメリカ国債を大量に買い支えている構造を解説し、アメリカの意向に反する行動が逆鱗に触れたのではないかという噂があることも紹介している。



様々な情報が錯綜する中で、高須氏は「当時のマスコミの報道は、お酒飲んでドロドロになってたとか」と振り返りつつ、不自然な経緯が重なっている点に注目。「やっぱりどう考えても可哀想だっていうのはあると思うんですよ」と中川氏に同情を寄せた。最後には「本当に何が真実かはわからないんで、何とも言えない」と前置きしつつも、「まあ違和感があるのは確かですよね」と繰り返し、真相が藪の中である現状に対して強い疑念を残して動画を締めくくった。