アルマーニ エクスチェンジ新作コレクション♡爽やかホワイトルック
この春夏、洗練された大人のスタイルに注目♡アルマーニ エクスチェンジから、ホワイトを主役にした新作コレクションが登場しました。クリーンで軽やかなカラーリングは、季節感を引き立てながら上品な印象を演出。シンプルなのに存在感のあるスタイルで、毎日のコーデを格上げしてくれます♪
ホワイトが主役の新コレクション
今回の「ホワイト エディション」は、ブランドの新たなシグネチャーカラーとしてホワイトを採用。ほのかなブルーのアクセントを効かせることで、爽やかで透明感のある印象に仕上げています。
ミニマルでありながら洗練された雰囲気が魅力です。
dazzlin×多田梨音♡上品トラッドな春コラボスタイル登場
軽やかで現代的なスタイル
コレクションはウィメンズ・メンズともに展開。ブルゾンやショーツ、トラウザーズ、スウェットなど、日常に取り入れやすいアイテムが揃います。
さらにキャップやスニーカー、バッグなどの小物も充実し、トータルコーディネートが楽しめるラインナップです。
幅広いシーンで活躍
ゆったりとしたシルエットと軽やかな素材感で、リラックスした着心地を実現。カジュアルな日常使いからお出かけまで幅広く対応し、どんなシーンでも自然に馴染むスタイルを叶えます。
シンプルで美しい夏スタイルを♡
アルマーニ エクスチェンジのホワイトコレクションは、シンプルだからこそ際立つ美しさが魅力♡軽やかで洗練されたスタイルは、これからの季節にぴったりです。
自分らしい着こなしで、爽やかな夏のおしゃれを楽しんでみてくださいね♪