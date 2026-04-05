山羊座・女性の運勢

対人関係は良好で、新たな出会いが多く、得るものもたくさんある時期でしょう。パートナーや親友など大事な相手との関係性も最高ですが、ただ家、家族に関する問題については考え方の差が出やすいときです。山羊座はそれを重要視し、優先的に行動を起こす必要があると理解していますが、相手はそう思わないのでは。また社会面（特に金銭面において）も挑戦が必要だと考えている山羊座ではあるものの、いまは少し考えが揺らぎがちかな。今は楽しい誘惑が多く、つい「大変なことは後回しに…」と心が揺らぎがちです。進めそうで進めず、モヤモヤすることも。自分の本心、じっくり確認してみてください。

山羊座・男性の運勢

好調な対人関係を楽しみ、新たなヒントを得られるタイミング。特にパートナーや親友など大事な人との状況は円満ですが、プライベートな局面に対する考え方は大きく食い違うよう。山羊座は仕事面も含め、現状の変化、挑戦は不可欠ととらえています。でも相手は、少なくともいまは、そうではないのかも。意欲が鈍り、モヤモヤする面がありそうです。また山羊座自身もいまは新しい興味や喜びを見出しやすく、ストイックになりきれない部分も。頑張りたくてもブレーキがかかりやすいいまは、自分の本心をしっかりふりかえる時間が必要そうです。

占い：アストロカウンセラー・まーさ