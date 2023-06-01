「ガチメンきた！」「これ以上ない」森保ジャパンがイングランド戦の先発11人を発表！ ファンは試合前から大興奮「文句なしのスタメン」
現地３月31日、森保一監督率いる日本代表は国際親善試合でイングランド代表と対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
スタメンは以下の通り。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
DF
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
16 橋岡大樹（ゲント／ベルギー）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
８ 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
９ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
19 小川航基（NEC／オランダ）
20 佐藤龍之介（FC東京）
22 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
このラインナップにSNS上では、「ガチメンきた！」「ほんとに楽しみ」「これ以上ないくらい今回の招集のベスメン」「勝つぞ」「文句なしのスタメン」といった声が上がっている。
試合は日本時間１日の３時45分キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のスコットランド戦出場21選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝弾の14番と好セーブ連発の守護神
スタメンは以下の通り。
GK
１ 鈴木彩艶（パルマ／イタリア）
DF
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン／ベルギー）
５ 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
MF／FW
７ 三笘薫（ブライトン／イングランド）
10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス／フランス）
14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
18 上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）
サブメンバー）
GK
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
２ 菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
４ 瀬古歩夢（ル・アーブル／フランス）
16 橋岡大樹（ゲント／ベルギー）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
MF／FW
６ 藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
８ 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
９ 町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
11 前田大然（セルティック／スコットランド）
17 田中碧（リーズ／イングランド）
19 小川航基（NEC／オランダ）
20 佐藤龍之介（FC東京）
22 塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
26 後藤啓介（シント＝トロイデン／ベルギー）
このラインナップにSNS上では、「ガチメンきた！」「ほんとに楽しみ」「これ以上ないくらい今回の招集のベスメン」「勝つぞ」「文句なしのスタメン」といった声が上がっている。
試合は日本時間１日の３時45分キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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