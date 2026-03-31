渡辺美奈代、結婚30周年迎え真珠婚式「手を繋いで歩ける夫婦で」
歌手でタレントの渡辺美奈代が30日までにオフィシャルブログを更新。“真珠婚式”となる結婚30周年を迎えたことを報告した。
28日、「30回目の結婚記念日！」と題したブログで、渡辺は「今日は私たち夫婦の30回目の結婚記念日」と報告し、“真珠婚式”を迎えたことを明かした。
純白のウエディング姿や白無垢姿、お色直しのピンクドレス姿など寄り添う初々しい２人の姿とともに、結婚当初については「沢山喧嘩もしました」と振り返りつつ、「改めて共に 歩んできた大切な時間を振り返りながら、ふたりで感謝したいと思います」としみじみとした思いをつづった。
さらに「おじいちゃん、おばあちゃんになっても仲良く手を繋いで歩ける夫婦でいようねぇ〜これからも宜しく！！ byマミー」と夫に愛のこもったメッセージや愛犬たちとの家族ショットや仲睦まじい夫婦ショットなど長年の絆を感じさせる写真を多数公開。
また、「サプライズ」と題したブログでは、“チームMinayo”のスタッフから結婚記念日を祝うケーキを贈られたことも報告。「祝 結婚 30周年おめでとう」のメッセージが添えられた苺のホールケーキの写真とともに「ありがとう」と喜びをにじませブログを締めくくった。
これらの投稿にファンからも「ご結婚30周年おめでとうございます」「いつまでも 仲良くラブラブで居てくださいね」「お２人が大好き」「これから先も仲良しさんで笑顔の絶えない夫婦で」「大好きな憧れの仲良しご夫婦でいて下さいね」「いつまでもお幸せに」「サプライズケーキ嬉しいですね」「素敵なお祝い」などの声が寄せられている。
28日、「30回目の結婚記念日！」と題したブログで、渡辺は「今日は私たち夫婦の30回目の結婚記念日」と報告し、“真珠婚式”を迎えたことを明かした。
純白のウエディング姿や白無垢姿、お色直しのピンクドレス姿など寄り添う初々しい２人の姿とともに、結婚当初については「沢山喧嘩もしました」と振り返りつつ、「改めて共に 歩んできた大切な時間を振り返りながら、ふたりで感謝したいと思います」としみじみとした思いをつづった。
また、「サプライズ」と題したブログでは、“チームMinayo”のスタッフから結婚記念日を祝うケーキを贈られたことも報告。「祝 結婚 30周年おめでとう」のメッセージが添えられた苺のホールケーキの写真とともに「ありがとう」と喜びをにじませブログを締めくくった。
これらの投稿にファンからも「ご結婚30周年おめでとうございます」「いつまでも 仲良くラブラブで居てくださいね」「お２人が大好き」「これから先も仲良しさんで笑顔の絶えない夫婦で」「大好きな憧れの仲良しご夫婦でいて下さいね」「いつまでもお幸せに」「サプライズケーキ嬉しいですね」「素敵なお祝い」などの声が寄せられている。