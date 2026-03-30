ランチで鶏刺し定食も…奥三河鶏を堪能できる住吉の新店 白湯鍋や照り焼きピザまで幅広いメニューが魅力
栄・住吉エリアに2025年12月にオープンした「炭とおごっつぉう だんだん」は、鶏料理が自慢の店です。錦で10年以上親しまれてきましたが、建物の老朽化に伴い移転し、新たな場所で再スタートしました。
ランチでは、新鮮な奥三河鶏のムネ肉を使った「奥三河鶏霜降り刺身定食」や「霜降りユッケ定食」、表面を炙り中はレアに仕上げた数量限定の「奥三河鶏もも炙り定食」など、昼から鶏の刺身を楽しめるのが特徴です。
夜は、お酒に合う鶏料理が充実。朝〆の奥三河鶏を使った鳥刺しや、炭火で焼き上げる焼き鳥は、部位や盛り合わせで楽しめます。鶏本来のうま味と肉質の良さが際立つのが魅力です。
人気の鍋は、鶏ガラと野菜を使い丸一日以上かけて仕込む白湯スープがベース。あっさりとしながらも深みのある味わいで、鶏肉・豚肉どちらとも相性抜群です。
飲み放題付きコースや女子会向けプランも用意され、カウンター席とテーブル席を備えた店内にはテレビモニターも設置。観光客や遠方からの来店客など、さまざまなシーンで利用できる一軒です。
＜ランチメニュー＞
【鶏からあげ定食】（1000円）
【奥三河鶏霜降り刺身定食】【チキン南蛮定食】
【チキン味噌タルタル】（各1100円）
【霜降りユッケ定食】（1150円）
【奥三河鶏もも炙り定食】（1150円）※数量限定
【田原豚しょうが焼定食】（1200円）
＜ディナーメニュー＞
【鶏刺身盛り合わせ】（1580円）
【串盛（5本）】（1000円）
【鶏皮山椒】【玉ねぎ明太フライ】（各600円）
【自家製照り焼きチキンピザ】（ハーフ680円／1200円）
【鶏鍋】（1人前1880円※2人前より）
【豚鍋】（1人前1980円※2人前より） など
※2026年1月15日時点の情報です