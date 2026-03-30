栄・住吉エリアに2025年12月にオープンした「炭とおごっつぉう だんだん」は、鶏料理が自慢の店です。錦で10年以上親しまれてきましたが、建物の老朽化に伴い移転し、新たな場所で再スタートしました。



ランチでは、新鮮な奥三河鶏のムネ肉を使った「奥三河鶏霜降り刺身定食」や「霜降りユッケ定食」、表面を炙り中はレアに仕上げた数量限定の「奥三河鶏もも炙り定食」など、昼から鶏の刺身を楽しめるのが特徴です。





また、創業以来の人気メニュー「チキン南蛮定食」は、外はカリッと中はジューシー。甘酢ダレやタルタルソースはすべて手作りで、「チキン味噌タルタル」は自家製の赤味噌を加えた名古屋らしい一品です。甘み・酸味・コクが一体となり、ご飯が進む味わいです。夜は、お酒に合う鶏料理が充実。朝〆の奥三河鶏を使った鳥刺しや、炭火で焼き上げる焼き鳥は、部位や盛り合わせで楽しめます。鶏本来のうま味と肉質の良さが際立つのが魅力です。人気の鍋は、鶏ガラと野菜を使い丸一日以上かけて仕込む白湯スープがベース。あっさりとしながらも深みのある味わいで、鶏肉・豚肉どちらとも相性抜群です。飲み放題付きコースや女子会向けプランも用意され、カウンター席とテーブル席を備えた店内にはテレビモニターも設置。観光客や遠方からの来店客など、さまざまなシーンで利用できる一軒です。＜ランチメニュー＞【鶏からあげ定食】（1000円）【奥三河鶏霜降り刺身定食】【チキン南蛮定食】【チキン味噌タルタル】（各1100円）【霜降りユッケ定食】（1150円）【奥三河鶏もも炙り定食】（1150円）※数量限定【田原豚しょうが焼定食】（1200円）＜ディナーメニュー＞【鶏刺身盛り合わせ】（1580円）【串盛（5本）】（1000円）【鶏皮山椒】【玉ねぎ明太フライ】（各600円）【自家製照り焼きチキンピザ】（ハーフ680円／1200円）【鶏鍋】（1人前1880円※2人前より）【豚鍋】（1人前1980円※2人前より） など※2026年1月15日時点の情報です