本日3月30日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「この春上京する人へのアドバイスを聞いてみた件」「街行く人のリアル孤独のグルメを調査した件」「全国のご当地問題を調査した件」を予定している。

「この春上京する人へのアドバイスを聞いてみた件」は、上京する人が多いこの時期に、既に東京で何年も暮らしている先輩から「東京生活で気を付けたことがイイ事」のアドバイスをもらう恒例企画。東北出身の先輩からは方言を「出さない方がいい」「出した方がいい」と真逆のアドバイスが。どちらも納得できるその理由とは？また、茨城出身の先輩は、川で怪異を捜索？さらに番組のファンだという俳優も登場！説得力強すぎのアドバイスが飛び出す。

「街行く人のリアル孤独のグルメを調査した件」では、街で出会った人々が普段食べているという日々の食事に注目。公園で洗濯物を干していた若者のおやつや東京・大塚でパンをかじっていたお父さんなど、食事の裏に様々な人間ドラマが垣間見えてくる。「健康食づくりに目覚めた」という男性、特許に出したいというその料理とは？「料理はしないが調理はする」という男性が作る驚きの野菜メニューとは？VTRを見終えて、「そういえば今、何食べてるんやろ」と療養中のマツコ・デラックスの食生活が気になってしまう村上信五は、“リアル孤独のグルメ…”と思わずツッコむ。

「全国のご当地問題を調査した件」では、ある家電製品が奏でるメロディを巡っての母娘の論争が、音楽の専門家から企業の広報担当をも巻き込んだ大きな話に発展してしまう。さらに、人の声をそっくりにマネするというカラスが登場。マネされた本人とのご対面なるか？