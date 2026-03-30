《自転車乗るのやめようかな》

【写真】罰金1万2000円も…注意すべき「青切符」を切られる主な反則行為

そんな嘆きの声がSNS上に投稿されている。背景にあるのは、2026年4月1日からスタートする自転車の「青切符」制度だ。

歩道通行やイヤホン使用、ながらスマホなどに対し、3000円から1万2000円の反則金が科される可能性があり、日常的に自転車で通勤や買い物、子どもの送り迎えといった場面で使う人たちの間で、次のような不安の声も広がっている。

《青切符制度（罰金制度）の導入に強く反対します》

《青切符こわい、学校どうやっていけばいいの》

《もう歩くしかない》

そもそも「青切符」とはどんな制度なのか。アディーレ法律事務所の正木裕美弁護士はこう説明する。

「今回、自転車にも導入される青切符は、正式には『交通反則通告制度』と呼ばれるもの。これまで自動車やバイクに適用されてきた仕組みで、違反した場合、反則金を納めれば刑事手続きに進まずに処理が完了するというものです」

違反なら即「青切符」ではない

青切符制度は16歳以上の自転車運転者が対象。反則金を納付すれば前科はつかない。また、「違反したらすぐ青切符」と思われがちだが、実際の運用は少し違うようだ。

「軽微な違反については、これまでどおり指導や警告が基本です。事故につながる危険な運転や、警告に従わない悪質なケースが主な対象になります」（正木弁護士、以下同）

では、具体的にどんな点に気をつければいいのか。見落としがちなポイントを聞いた。

まず「車道原則」については、

「自転車は、原則として車道通行ですが、交通量が多い、道幅が狭いなど、車道が危険な場合には歩道通行が認められるケースがあります。状況によって“やむを得ない”と判断されれば違反にはなりません」

と、“絶対に車道を走らなければならない”というわけではないようだ。

その他にも、

「反則金3000円となる併走（横に並んで走行）や二段階右折の不遵守、反則金5000円となる一時停止標識で停まらない指定場所一時不停止など、忘れがちなことが自転車にも適用されるという、ルールとしての認識が乏しい違反もあります」

子どもを乗せる「二人乗り」の注意点

子どもを乗せる「二人乗り」にもルールがある。

「16歳以上の運転者が“未就学児”を乗せる場合は認められていますが、小学生を乗せると違反になります。東京都では“おんぶ”は認められていますが“抱っこ”は認められていません」

ながらスマホやイヤホン着用といった行為も反則金の対象となり、自転車にも自動車と同じようなルールが求められている。

今回の制度は、自転車事故の抑止が目的だ。

「取り締まりの考え方自体は、これまでと大きく変わりません。危険な運転を減らすことが重要です」

日常生活に欠かせない自転車だからこそ、不安ばかりにとらわれることなく、正しく知ることが大切。ルールを理解しておけば、必要以上に怖がることはなさそうだ。