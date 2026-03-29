夏の新定番はこれ♡透明感あふれる“睡蓮フレグランス”登場

湿気や暑さで気分まで重くなりがちな日本の夏。そんな季節こそ取り入れたいのが、“香りで感じる涼しさ”。この夏注目されているのは、水面に咲く花「睡蓮（すいれん／ウォーターリリー）」をイメージしたフレグランス。みずみずしく透明感のある香りは、まるでひんやりとした風をまとったかのような心地よさを運んでくれます。香水だけでなく、ボディミストなどにも展開される新コレクションから、新しい夏の香りを紹介します。

ヴァシリーサ シルキー フローラ クリスタルジェリー オードパルファム

写真右側 価格：40ml4,400円（税込）

【ヴァシリーサ 】からは、みずみずしい睡蓮が涼やかさを添える、きらめく琥珀糖のフレグランス「シルキー フローラ クリスタルジェリー オードパルファム」が登場！

上品さの中に、さりげない個性とチャーミングさを感じさせる、そんな女性にぴったりの香りです。

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ヴァシリーサ ボディミスト スイレンヴェール



写真左側 価格：100ml1,650円（税込）

【ヴァシリーサ】の「ボディミスト スイレンヴェール」には、メントール（清涼成分）を配合。清涼感のあるみずみずしい香りだけでなく、ひんやりクール処方が、肌で感じる「涼やかさ」も叶えてくれます。

シュッとひと吹き、あるいは肌になじませると、ひんやりとした心地よさが感じられて、気持ちまでクリアに。

レールデュサボン オードトワレ ヘブンリーブルーム



写真左側 価格：50ml2,970円（税込）

【レールデュサボン】のオードトワレにもメントール（清涼成分）を配合。ベタつきやすい季節でも快適に使えるので、外出前やリフレッシュタイムにもぴったりです。

睡蓮の花びらにきらめく朝露をイメージ。華やかで透明感のある香りを、みずみずしいアクアティックノートで包み込んだフレグランスです。

暑さに負けそうな日こそ、香りで気分を変えてみるのもひとつの方法。

見た目にも涼やかな睡蓮の香りは、日常にさりげなく“癒しと清涼感”をプラスしてくれます。

この夏は、お気に入りの香りをまとって、いつもの毎日をちょっと軽やかに。“香りからはじまる涼しい夏”を楽しんでみてはいかがでしょうか。