さわやかな酸味で夏でも食べたくなる！ ブルボン「シチリアレモントリュフ」

記事ポイント シチリア産レモンの濃縮果汁をセンタークリームに練り込んだトリュフチョコレートレモンの酸味とホワイトパウダーのやさしい甘さの組み合わせ2026年3月24日より期間限定で全国発売 シチリア産レモンの濃縮果汁をセンタークリームに練り込んだトリュフチョコレートレモンの酸味とホワイトパウダーのやさしい甘さの組み合わせ2026年3月24日より期間限定で全国発売

ブルボンから、レモン風味のトリュフチョコレートが期間限定で登場しています。

シチリア産レモンの濃縮果汁を使った、さわやかな酸味が特徴の一品です。

ブルボン「シチリアレモントリュフ」

商品名：シチリアレモントリュフ内容量：42g（個装紙込み）発売日：2026年3月24日（火）販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：10カ月

「シチリアレモントリュフ」は、シチリア産レモンの濃縮果汁をセンタークリームに練り込んだトリュフチョコレートです。

レモンのさわやかな酸味に、やさしい甘さのホワイトパウダーとチョコレートを組み合わせています。

暑い季節にも食べたくなる、さっぱりとした味わいに仕上がっています。

2026年3月24日に期間限定で全国発売されました。

量販店やドラッグストア、小売店などで購入できます。

シチリア産レモンならではの、華やかな香りとさわやかな酸味が楽しめます。

ホワイトパウダーのやさしい甘さとチョコレートのコクが絶妙なバランスとなっています。

夏場にもぴったりの、軽やかなトリュフチョコレートです。

ブルボン「シチリアレモントリュフ」の紹介でした。

よくある質問

Q. シチリアレモントリュフはどこで購入できますか？

A. 量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで購入できます。

Q. シチリアレモントリュフの価格はいくらですか？

A. オープンプライスのため、販売店舗によって異なります。

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