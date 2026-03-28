さわやかな酸味で夏でも食べたくなる！ ブルボン「シチリアレモントリュフ」
記事ポイントシチリア産レモンの濃縮果汁をセンタークリームに練り込んだトリュフチョコレートレモンの酸味とホワイトパウダーのやさしい甘さの組み合わせ2026年3月24日より期間限定で全国発売
ブルボンから、レモン風味のトリュフチョコレートが期間限定で登場しています。
シチリア産レモンの濃縮果汁を使った、さわやかな酸味が特徴の一品です。
ブルボン「シチリアレモントリュフ」
商品名：シチリアレモントリュフ内容量：42g（個装紙込み）発売日：2026年3月24日（火）販売チャネル：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：10カ月
「シチリアレモントリュフ」は、シチリア産レモンの濃縮果汁をセンタークリームに練り込んだトリュフチョコレートです。
レモンのさわやかな酸味に、やさしい甘さのホワイトパウダーとチョコレートを組み合わせています。
暑い季節にも食べたくなる、さっぱりとした味わいに仕上がっています。
2026年3月24日に期間限定で全国発売されました。
量販店やドラッグストア、小売店などで購入できます。
シチリア産レモンならではの、華やかな香りとさわやかな酸味が楽しめます。
ホワイトパウダーのやさしい甘さとチョコレートのコクが絶妙なバランスとなっています。
夏場にもぴったりの、軽やかなトリュフチョコレートです。
ブルボン「シチリアレモントリュフ」の紹介でした。
よくある質問
Q. シチリアレモントリュフはどこで購入できますか？
A. 量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで購入できます。
Q. シチリアレモントリュフの価格はいくらですか？
A. オープンプライスのため、販売店舗によって異なります。
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