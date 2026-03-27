メイプル超合金カズレーザー（41）が27日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。東京・池袋の「ポケモンセンターメガトーキョー」でアルバイトの女性店員が元交際相手に殺害された事件について、「自分の命を顧みずに犯罪を犯す人を防ぐ方法ってない」と語った。

警察の人員を増やせないなら「民間の身辺警護」の利用や、そのコストを補助するなどの仕組みが必要との考えを語った。

事件は26日午後7時15分ごろ、東京・池袋の「サンシャインシティ」内のポケモンセンターで発生。アルバイト店員の春川萌衣さん（21）が、元交際相手の職業不詳広川大起容疑者（26）に刃物で刺され、死亡。広川容疑者も自分の首を刺し、死亡した。広川容疑者は25年12月に、春川さんに対するストーカー規制法違反容疑で逮捕されていた。

カズレーザーは「警察の対応が万全かどうかっていうと、こういった悲劇が起こってしまって以上、足りなかったっていう意見が出るのは仕方ないと思うんですけど、ただ、これ以上のこと何ができるのかっていうのはちょっと難しそうだなとは思います」と語った。

その上で「はっきり言えば、自分の命を顧みずに犯罪を犯す人を防ぐ方法って本当にない。一足飛びに凶行を働く人間を止める方法ってやっぱり難しい」と指摘。「それを止めるルールを作ると、ほとんどの人は関係ないのに自由を侵害されていない？って意見にどうしてもなりがち」と、単純に規制強化を進めることの問題点にも言及した。

カズレーザーは、現状でさらに被害者側を守るための制度として「現実問題、警察の人員増やせない以上は、自分がこういった危険を感じた場合は、民間の保護とかを頼むボディーガウトとかそういった民間の身辺警護のシステムもあるわけなんで、そうなってくるんじゃないかなって」とし「コストがかかるんですけど、そこにどういった補助ができるかとか、なってくんじゃないか」と、民間のボディガード利用の補助などで被害者を守る制度の強化が図れないか、訴えた。