日割り計算してわかった「ネットフリックスなどのサブスクは本当にお得なのか」の一目瞭然な結論

皆さんは、今月行われたWBC2026（ワールド・ベースボール・クラシック）は観ていましたか？小学校から高校まで部活で野球を続けていた筆者は毎試合熱狂しながら観戦をしていました。

今回のWBCでは、試合そのものの盛り上がりはもちろん、配信サービスの契約動向も大きな話題になりました。Netflixが日本独占配信を担ったことで加入者が増え、大会終了後にはSNSで「ネトフリ解約」が話題になる場面もありました。

実際、Netflixは日本では「月ごとに請求され、キャンセルはいつでも可能」と案内されているため、イベント視聴のために短期で契約し、役目を終えたら外すという使い方自体は問題ありません。しかし、今大会では日本が初のベスト4入りを逃した、という事象も相まって、「放映権が回収できないのではないか」とより大きな議論を生みました。

今回の記事では、WBCによって今話題となっている「サブスク」について、そもそもどんな仕組みなのか、そして本当にオトクなのか「数学」を使って紐解いていきます。

「サブスク」とはどのようなシステムなのか

まず、サブスク（サブスクリプション：subscription）とは、1本ごとにお金を払うのではなく、一定の月額料金でまとめて使える仕組みのことを指し、日本では特に動画配信サービス等で用いられています。日本映像ソフト協会の調査では、有料動画配信サービスの利用率は2024年に33.6%と過去最高に達し、利用単価も上昇しています。市場として広がる一方で、使い方によって得にも損にもなりうるのがサブスクの面白いところです。

では、何を基準に「サブスク」を契約するかどうかを考えればよいのでしょうか。

結論から言えば、「月額料金を細かく割ってみる」ことです。

サブスクの議論は、月単位の料金だけを見ていると感覚で判断しがちです。しかし、日割りにしてみる、1回あたりに直してみる、1本あたりで見てみる。そうすると、「なんとなく便利そう」といったあいまいなイメージが具体的な数字に変わります。

たとえば、Netflixの日本での料金は、広告つきスタンダードが月額890円、スタンダードが1590円、プレミアムが2290円です。（2026年3月現在）仮に広告つきスタンダードの月額料金を30日で割ると、1日あたり約30円となります。1590円のスタンダードでも、1日あたりにすると約53円。この数字だけを見ると、「意外と安い」と感じる方も多いと思います。

実際、サブスクの強み、そして日本中に広がっている理由はここにあります。

たとえば1590円のプランで1カ月に30本観れば、1本あたり約53円。映画館のチケット代はもちろん、レンタル1本分よりも安くなるのです。週末に映画を2本ずつ見て、平日もドラマを少しずつ追う、なんていう人がいたら、このサブスクは夢のようなものですよね。そのサービスを毎日使う人にとっては、サブスクは圧倒的にお得になる仕組みなのです。

サブスクの理想と現実

しかし、現実はそこまでうまくはいきません。「毎日映画を見る」なんて、やりたくてもできない人の方が多いのです。

仮に1590円のプランに入っていて、その月に観たのが映画1本だけだったとします。その1本は、実質1590円の映画です。2本なら1本795円、4本なら約398円。このように、サブスクの損得は、「どれだけ使ったか」で決まります。

この発想は、ジムの会費や音楽配信、新聞アプリ、学習サービスでもまったく同じです。月額料金というのは、使う回数が増えるほど1回あたりの単価が下がる仕組みだからです。

ここで一つ、単純な目安を作ってみましょう。

たとえば「映画を1本500円くらいで観られたら十分に得だ」と考えるのであれば、1590円のプランでは月4本ほど見れば元が取れた感覚になります。逆に「月に1本か2本しか観ない」のであれば、都度課金やレンタルのほうが合理的な場合もあります。

ここまで、サブスクの料金について、利用頻度から分解して考えていきました。しかし、ここで見落とされがちなのが、「放置されているサブスク」なのです。

放置されているサブスク

皆さんは、「使うかなと思って契約したけど、そういえば全然使っていないな」と思うサブスクはありませんか？おそらく、これを読んでいる方も皆さん1つくらいはあるのではないでしょうか。

2025年の調査では、サブスク契約者の19.1%が「ほとんど使っていないのに解約をし忘れているものがある」と答え、約3人に1人が契約見直しをほとんど、あるいはまったく行っていないと回答しています。解約を忘れている月額帯としては「500〜1000円」が最多でした。金額としては小さく見えても、これが積み重なると決して小さくありません。

たとえば、先ほど挙げたNetflixの月額890円のサービスを「ほぼ使っていないのに」半年放置したら5340円、1年で1万680円です。さらに、月額1590円なら1年で1万9080円。

「たかが月1000円前後」と思っていたものが、年単位で見るとちょっとした家電、あるいは家族の外食1回分、2回分となっていきます。ここにサブスクの怖さがあります。

単価が見えにくいから、意思決定を後回しにしやすいのです。

実際、そんなに使わない

この「理論上はお得でも、現実にはそこまで使わない」という構造は、他のサブスクにもよく表れています。たとえば、マカロンをはじめとした洋菓子を販売しているダロワイヨが提供している「My Maca」は、1か月1000円（＋税）で、毎日1個ずつ店頭の単品マカロンを受け取れるという「サブスク型」のサービスです。公式サイトでは、店頭で取り扱いのある単品個装マカロンが対象で、利用開始日から1か月、1日1個まで受け取れる仕組みになっています。

ダロワイヨのマカロンは、1個の価格が240円（＋税）です。（2026年3月現在）つまり、5個受け取れば1200円分となり、その時点で月額1000円を上回ります。4個でも960円とほぼ変わらない価格となります。つまり、週1回お店に立ち寄るくらいでも、十分に元を取れる計算になるのです。

それにもかかわらず、このサービスがビジネスとして成立しているということは、裏を返せば、人は思っているほど毎日は通わない、ということを暗に示しています。

このサービスについて深く調べてみると、受け取りは購入店舗のみ、さかのぼっての受け取り不可、月途中の解約・返金不可といった条件があることが分かりました。つまり、「今日は行けなかったから明日2個もらおう」はできない、ということです。制度としてはシンプルですが、利用者側には“毎日あるいは定期的に取りに行く”行動力が求められます。

数字だけ見ればお得でも、実生活の中ではそのひと手間が案外大きい。

だからこそ、サブスクは理論上の損得だけでなく、自分が本当に続けられるかどうかまで含めて考えなければならないのです。

サブスクとの正しい向き合い方

もちろん、サブスクは悪い仕組みではありません。

実際、筆者もNetflixに契約してWBCの観戦を楽しんでいましたし、他のサブスクのサービスも多数利用しています。値段設定を考えても、よく使う人にとっては非常に優れたものだと思います。

問題は、「契約しているだけ」「解約も面倒だから」と放置してしまうことです。月額料金は便利ですが、その便利さの裏で、利用状況を見えにくくします。だからこそ、定期的に見直しをする必要があります。

サブスクは「オトクか、損か」を一言で決められるものではありません。答えはいつも、あなたがどれだけ使っているかの中にあります。

来週から新年度に入り、「このタイミングで今の自分のサブスクを見直すか」と考えている人は、ぜひこちらの記事を読みながら取捨選択をしてみてください。

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