【JR東海「推し旅」×『ぽこ あ ポケモン』】 開催期間：4月17日～8月31日

東海旅客鉄道（JR東海）は、コラボキャンペーン「推し旅 × ぽこ あ ポケモン」を4月17日より実施する。期間は8月31日まで。

JR東海の「推し旅」とスローライフ・サンドボックスゲーム「ぽこ あ ポケモン」がコラボレーション。東海道新幹線の車内限定コンテンツとして、好きなポケモン、背景、装飾を組み合わせて「オリジナルスマホ用壁紙」を作ることができるほか、新幹線乗車証明を取得すると「オリジナルアクリルキーホルダー」がプレゼントされる。

また、ジェイアール名古屋タカシマヤでは、グッズ販売や展示、デジタルスタンプラリーなどを実施予定。詳細はキャンペーンサイトにて後日お知らせされる。

東海道新幹線車内限定コンテンツその1：オリジナルスマホ用壁紙

東海道新幹線の車内からキャンペーンサイトにアクセスして、オリジナルスマホ用壁紙を作成可能。好きなポケモン、背景、装飾を組み合わせることができる。なお、壁紙を作成した翌日以降に東海道新幹線へ再度乗車すると、別のデザインの壁紙を作成できる。

東海道新幹線車内限定コンテンツその2：オリジナルアクリルキーホルダー

東海道新幹線の車内からキャンペーンサイトにアクセスして「新幹線乗車証明」を取得すると、ジェイアール名古屋タカシマヤ地下1階コンシェルジュカウンターにて「オリジナルアクリルキーホルダー」をプレゼント。3種類の中からランダムで1種が渡される。

東海道新幹線車内限定コンテンツその3：オリジナルフォトフレーム

東海道新幹線の全17駅に「ぽこ あ ポケモン」オリジナルポスターが登場。期間は5月13日から7月7日までで、ポスターの2次元コードを読み取ると「オリジナルフォトフレーム」で写真を撮影できる。

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